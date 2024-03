Dokumentární cyklus Plné hnízdo má nové díly, už podruhé nabídne pohled do života pěstounských rodin. Tvůrci cyklu tentokrát představí vybrané pěstounské rodiny z nejrůznějších regionů České republiky, výjimkou není ani Liberecký kraj. Tento díl budou moci vidět diváci na ČT1 už v pondělí 11. března od 22 hodin.

Plné hnízdo v Libereckém kraji 2. | Foto: Radek Miča

„Pěstounem se člověk stane, když přijme cizí dítě za vlastní a vychovává ho. O tom, že to občas není jednoduché, ale rozhodně to stojí za to, budeme vyprávět v druhé řadě Plného hnízda. Společně s renomovanými psychology, terapeuty a dalšími odborníky na pěstounství, rodičovství a život jako takový, ukážeme, jak překonat jakýkoliv problém a najít cestu i z toho nejtemnějšího lesa,“ řekla kreativní producentka Jiřina Budíková.

Zatímco osvojení nebo-li adopce je trvalé a mezi osvojitelem a dítětem vznikne stejný příbuzenský vztah jako mezi rodičem a dítětem, tak pěstounská péče trvá po takovou dobu, po kterou ji dítě potřebuje. Pěstoun o dítě osobně pečuje, žije s ním, ale není jeho zákonným zástupcem. Pěstouni se hledají často pro děti starší, sourozenecké skupiny, ale také děti s nějakým hendikepem, či děti minoritního etnika. Vždy záleží na žadatelích, jak jsou tolerantní. Jednou z „nenáročných“ pěstounek je Magda Bucharová Hasanová, která se této záslužné činnosti věnuje přes dvacet let. „Přemýšlela jsem, co má v životě smysl, a pěstounská péče mě oslovila. Nemusím porodit děti, abych je milovala,“ zdůraznila pěstounka.

První řada Plného hnízda měla premiéru loni začátkem února, všechny epizody jsou ke zhlédnutí v iVysílání ČT. Pěstounů je v České republice stále kritický nedostatek, a proto pro všechny zájemce o pěstounství připravili tvůrci a Česká televize infolinku 770 169 155 a také webový rozcestník na www.ceskatelevize.cz/plnehnizdo.