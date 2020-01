Ulici, kterou si řidiči zkracují cestu od Vrkoslavic do centra Jablonce, rušný stavební ruch jen tak neopustí. Loni byla rozkopána dvakrát, a to kvůli rekonstrukci plynovodu a části vodovodu a kanalizace. Středem ulice se tak dnes táhne pás o poznání tmavšího asfaltu.

Letos ulici rozkopou znovu, v roce 2021 pak budou pokládat kompletní nový asfalt, vytvářet parkovací stání, chodníky a obměňovat zeleň. S pracemi tu chce magistrát končit až napřesrok v listopadu. „To se to potáhne. Slibovali nám, že bude hotovo nejpozději do příštího jara,“ popsal pan Miroslav, obyvatel jednoho z domů v ulici. Podle magistrátu se celá rekonstrukce posunula kvůli naplánování prací energetiků a města. Práce na inženýrských sítích jdou za energetiky, městská kasa vydá více než 19 milionů za vzhled ulice.

Vodohospodáři nejprve ulici rozkopou na jejím horním konci a poté ve spodní části až ke kolejím, kde bude Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračovat v rekonstrukci svých sítí. „Celkem vyměníme přes půl kilometru vodovodu a kanalizace pro 250 napojených obyvatel,“ doplnil mluvčí SVS Mario Böhme. Práce tu mají začít už na začátku února.

Součástí zakázky města v předpokládané hodnotě 19,4 milionu korun bez DPH je rekonstrukce silnice, chodníků a osvětlení, výstavba nových parkovacích stání, dopravní značení i úprava napojení vedlejších ulic po celé délce s úpravami křižovatek postranních ulic.

„Řidiči ulicí především ve směru dolů do centra jezdí velmi rychle. Proto na všech křižovatkách vyrostou dlážděné zpomalovací prahy,“ sdělil Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Město by mělo zahájit rekonstrukci ulice letos v dubnu, a to úsekem Souběžná – Pivovarská uprostřed ulice s předběžným termínem ukončení v polovině října.

Nová stromová alej

V roce 2021 by podle harmonogramu měl být dokončený horní úsek ulice V Aleji a dále město začne s rekonstrukcí dolní části ulice. „Dokončení by mělo připadnout na polovinu října 2021 a do poloviny listopadu 2021 by se pak měla upravovat zeleň, především vysazovat nová stromová alej,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček.

Staré stromy padnou všechny. „Lidé mezi nimi parkovali a vozy narušovaly kořenový systém, což poznamenalo zdravotní stav stromů. Navíc takové parkování odporuje bezpečnostním normám,“ připomněl Luboš Kousal.

V ulici vzniknou nová parkovací místa, z drtivé většiny po levé straně směrem nahoru, na pravé je jich naplánováno jen pár. Místní se ale obávají, že míst k parkování ubude. „To je pravda. Nedostatek prostoru k parkování bude však nutit majitele nemovitostí a podnikatele, aby hledali rezervy na svých pozemcích a snažili se vytvořit si vlastní možnosti,“ podotkl vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta.

V nejbližších dnech magistrát vypíše veřejné výběrové řízení na rekonstrukci povrchů ulice, poté i na úpravu zeleně.