V pondělí 15. května byla zcela uzavřena část ulice Budovatelů v Jablonci nad Nisou. Jedná se o úsek ve směru od Liberce do centra města. Uzavřený je kvůli tomu, že zde pokračují práce na rekonstrukci tramvajové trati.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

„Ulice Budovatelů je od pondělí jednosměrná od křižovatky s ulicí U Nisy po křižovatku s ulicí Liberecká ve směru na Liberec. Proto je úplně uzavřená ulice Na Vršku a levý chodník v ulici Budovatelů. Ve směru od Liberce je uvedený úsek ulice Budovatelů ve směru do centra města zcela neprůjezdný,“ vysvětlila omezení provozu do města na příjezdu od Vratislavic tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Objízdná trasa vede od kruhového objezdu v Tovární ulici směrem do centra ulicí U Nisy zpět na ulici Budovatelů. Práce by měly skončit do 6. června.

VIDEO: Jablonec opět svírají uzavírky, zavřená je Liberecká, přivřená Pražská

„V souvislosti s uvedenou uzavírkou upozorňujeme všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení a do uzavřeného úseku ulice Budovatelů ve směru od Liberce do centra města nevjížděli. V pondělí ranních a dopoledních hodinách mnoho řidičů tento zákaz porušilo,“ řekla mluvčí policie.

Celou situaci vyjely na místo řešit policejní hlídky společně s městskými strážníky. Vzhledem k dané situaci budou policisté a strážníci na tento daný úsek průběžně dohlížet a přestupková jednání jednotlivých řidičů na místě řešit.

MHD

Objízdná trasa linky X11Zdroj: Město Jablonec nad Nisou„Kvůli uzavírce části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech v Jablonci nad Nisou povede linka náhradní dopravy č. X11 od 15. května od 4 hod. ráno do odvolání po objízdné trase ze zastávky Brandl ulicí U Nisy a končit bude u křižovatky ulice Budovatelů - U Nisy, kde bude zastávka výstupní a zároveň i nástupní pro směr do Liberce,“ řekla Martina Poršová, mluvčí DPMLJ.

Linka náhradní dopravy podle mluvčí neobslouží zastávku Liberecká, směr Tyršovy sady, a Jablonec n. N. Tyršovy sady. Obsloužené nebude ani obratiště v Tyršových sadech. Na lince 11 a X11 budou po dobu uzavírky platit nové jízdní řády.

Uzavírka ovlivní také provoz městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou, a to na dobu od pondělí 15. května do úterý 6. června.

Linky č. 104, 105, 106 a 114 směr autobusové nádraží:

Linky č. 104, 105, 106 a 114 pojedou po trase: Rýnovická – 28. října (náhradní zastávka v ulici 28. října za křižovatkou s ulicí Rýnovická za zastávku Liberecká) – Horní náměstí (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Hasičská – Smetanova – Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – autobusové nádraží a dále po své trase. Vynechá zastávky Liberecká, Lázně a Kamenná.



Ve směru do Rýnovic a na Horní Proseč pojedou linky č. 104, 105, 106 a 114 po své standardní trase bez omezení.



Linka č. 112 směr aut. nádraží – Mšeno a školní linka č 133:

Linky č. 112 a č. 133 pojedou ze zastávky Liberecká do zastávky Lázně po objízdné trase: Liberecká – U Nisy – Budovatelů. Proto bude upravená jízdní doba mezi zastávkou Liberecká a Lázně na 4 minuty.



Nová dočasná linka č. 123 autobusové nádraží – Divadlo – Liberecká – Lázně – autobusové nádraží:

Po dobu částečné uzavírky ulice Budovatelů bude v pracovní dny od 8:15 hod. do 12:45 hod. v intervalu 60 minut v provozu nová linka č. 123 na trase autobusové nádraží – Kamenná – Mírové náměstí – kino Radnice – Divadlo – Liberecká – Lázně – Kamenná – autobusové nádraží.



Další změny jízdního řádu na lince č. 104 od pondělí 15. května:

Prodloužení spoje s odjezdem v 5:14 hod. v pracovní dny z autobusového nádraží až do Lukášova. Spoj bude ve směru do Lukášova projíždět přes zastávku Rýnovice, průmyslová zóna.

Zavedení nového spoje v pracovní dny s odjezdem ve 14:30 hod. ze zastávky Rýnovice, průmyslová zóna. Spoj pojede do na autobusové nádraží, v provozu nebude v době letních a vánočních školních prázdnin.

Více informací najdete na www.jabloneckadopravni.cz a jízdní řády všech spojů MHD jsou na jr.jabloneckadopravni.cz.