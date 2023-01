Soutěží se v jedné kategorii, a to stavební obnova i restaurování nemovité kulturní památky. Vítěz se může těšit na plaketu s nápisem Památka roku 2022 Libereckého kraje a finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun. „Jsem moc ráda, že se čím dál tím více majitelů památek skutečně chce zhostit obnovy a přistupují k tomu zodpovědně. Samozřejmě jsou stále příklady, kdy majitel nechá památku zchátrat natolik, že už nejde zachránit a on tak získá pozemek pro novou výstavbu. V Libereckém kraji ale máme skvělé příklady obnov, a to jak privátních, tak i veřejných či církevních,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.