Další ročník Sympozia Desná zakončila dražba děl. Prodaly se za téměř 150 tisíc

Desná – Sympozium Desná 2018 je minulostí, závěrečná aukce ozářená ohněm z loučí vynesla více než 145 tisíc korun. Výtěžek poslouží na opravu Riedelovy hrobky v Desné a k podpoře cestovního ruchu u vodní nádrže Souš.

Na sympozium se letos sjelo deset řezbářů, dorazil třeba starý známý Tibor Matúz ze Slovenska. Svůj stánek tu v sobotu před aukcí děl vzešlých ze sympozia otevřela i Nadace Preciosa. Návštěvníci zakoupením skládacího anděla se skleněnými kamínky podpořili snahu sdružení Poselství rodu Riedelů, které se ve spolupráci s městem zasazuje o opravu Riedelovy hrobky. „Hrobka je v neutěšeném stavu, i když se město každoročně podílí na jejích opravách 150 tisíci korunami a přispívá i Liberecký kraj,“ řekl starosta Desné Jaroslav Kořínek.

Zástupci sdružení Poselství Rodu Riedelů při aukci převzali jen od Nadace Preciosa šek v hodnotě 30 tisíc korun, dalších více než 70 tisíc doputuje na konto sdružení po zaplacení všech pohledávek z aukce. Druhá polovina z výtěžku aukce dřevěných soch by měla jít na podporu cestovního ruchu u přehrady Souš. „Měla by tu vzniknout vyhlídková plošina,“ popsal starosta Desné. Od Souše by mohli turisté dále putovat do Jizerských hor a na nedalekou Protrženou přehradu. Uvolnit by se tak mělo střediskům, jakým je třeba Bedřichov.

Řev motorových pil, údery kladiv a sekyr, ale i hudba a smích se ze zahrady Riedlovy vily v Desné rozléhaly od pondělí do soboty. Letos se tu konal už 17. ročník dřevosochařského Sympozia Desná.

„Letos jsem byl jen do čtvrtka, tak jsem udělal malého šnečka,“ prozradil nad svým dílem Tibor Matúz. „Doma si vyřezávám jen tak pro radost. Vždycky se mi ale líbila zdejší atmosféra a kamarádi mě přiměli k tomu, ať to tu taky zkusím. První sochu pro sympozium jsem vytvořila už v roce 2009,“ usmála se Lenka Severová z Rejdic, která letos vytesala Taneční dvojici. Ivan Šmilauer vyrobil houpajícího se anděla, Jaromír Dědek Soví rodinku.

Lukáš Róka ze Smržovky prý ani nevěděl, s čím v pondělí začne. „Pak mě napadlo udělat něco praktického, prodejného, tak jsem se pustil do zvoničky. U kováře jsem nechal udělat malý zvon,“ popsal Róka. Pavel Vávra zase vyřezal svou představu dobrého ducha Jizerských hor – skřítka Muhu. „Aby to bylo trochu srandovní, tak jsem dílo nazval Desenský násoska Muhu,“ smál se.

I když je výsledná částka 145 tisíc milá, rekord nepadl. V roce 2016 vynesla aukce vynesla přes 200 tisíc korun. Jen socha Zpěváček Pavla Vávry se vydražila za 37 tisíc. Nad hranici 20 tisíc korun se tehdy vyšplhalo ještě několik dalších soch. Sympozium Desná poslalo v předchozích ročnících výtěžky z aukce třeba nadačnímu fondu Kapka naděje, Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených a handicapovaných dětí Diana a dalším organizacím.