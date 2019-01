Jablonec n. N. - Těžká technika znovu vjede do centra, Lidická se má stát do zimy důstojnou pěší zónou.

Aktuality z Jablonce nad Nisou | Foto: Deník/ Lenka Střihavková

V městské kase jsou v Jablonci připraveny ještě další miliony korun na investice. Tentokrát poputují do Lidické, jejíž dolní část je tristní. Letos se kope ve městě nejen na řadě míst najednou, ale i více krát za sebou. To je právě případ Lidické.

Práce na obnově zahájí do konce měsíce. Na začátku prázdnin dokončila firma rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Nyní se tato část města změní na pěší zónu s novým veřejným osvětlením a stromy.

„Je to jako vstoupit do jiného světa, zahnete-li z Dolního náměstí kolem pekárny," posteskla si na současný stav této části města Jaroslava Kuchařová s tím, že první na, co v ulici narazíte, je stojan s výprodejem textilu a krabice s gumovými pantoflemi u asijských obchodníků. „To snad také zmizí," doufá. Lidická ulice se podle radnicekonečně stane důstojným vstupem do centra z ulice 5. května.

„Všechny provozovatele obchodů a služeb v Lidické ulici jsme informovali včetně předání kontaktů na stavbyvedoucího, zásobování nebude během prací narušeno a obchody zůstanou přístupné pro zákazníky," uvedl Pavel Kozák, vedoucí oddělení. správy komunikací.

Pohyb v Lidické bude podle Kozáka samozřejmě vyžadovat toleranci a opatrnost. „I když se budeme snažit vyjít všem maximálně vstříc, lidé se budou pohybovat na stavbě a je potřeba k tomu takto přistoupit," dodal.

Zatímco pěší zóna by měla být do zimy hotová, oprava mostu v Lidické si vyžádá důkladný zásah a je podle informací mluvčí magistrátu v plánu na příští období.