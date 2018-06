Další technopárty v regionu. Nelegální akci v Rychnově policisté rozpustili

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Zedník,sádrokartonář,obkladač - stavební práce, praxe min.5 let,občasná práce v zahraničí,řidičský průkaz sk.B vítán., Zaměstnanecké výhody: osobní hodnocení formou prémie na zakladě odvedené práce,možnost profesního růstu, Osobní kontakt pondělí, nebo středa od 8.00 do 11.00 hod.. Pracoviště: O.k. & bon spol. s r.o. - pracoviště, Belgická, č.p. 5063, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Vasyl Bon, +420 773 083 541.

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu Obsluha vstřikovacích automatů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Obsluha vstřikovacích automatů, , Co bude Vaším úkolem?, - manipulace s výrobky, - provádění pravidelných kontrol výrobků, - evidence vyrobených kusů, - ukončování jednotlivých várek, včetně zápisu, Co od Vás potřebujeme?, - středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyučení v technickém oboru, - znalost práce na PC, - znalost výkresové dokumentace, - ochota učit se novým věcem, Co Vám nabízíme?, - možnost odborných školení a prohlubování kvalifikace, - zajímavou práci v moderním provozu vstřikování plastů, - motivující finanční ohodnocení a možnost růstu v závislosti na znalostech a výkonu, - firemní akce pro zaměstnance, - příspěvky na stravování a penzijní připojištění , - bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Doplňující informace, - práce ve 3 směnném provozu, , Nástupní mzda, - od 20.000,- Kč /složeno ze základu + 20% za kvalitu odvedené práce/, po zkušební době navýšení mzdy příplatky za práci v odpolední a noční směně, po zkušební době další benefity a bonusy, , Životopisy zasílejte na e-mail: nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.