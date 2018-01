Další zábavu úspěšné atletky z Desné nehledají, raději odpočívají

Královna sportů, atletika, uchvátila dvě talentované slečny z Desné v Jizerských horách. Jana a Michaela jí věnují všechen volný čas. Mají velké plány a hlavně velký talent.

Michaela Janáková.Foto: Deník / Březinová Dagmar

Od kdy se atletice věnujete a jakým disciplínám a v jakém klubu?

Atletice jsme se začaly věnovat ve 3 třídě. Náš domovský klub je TJ Desná, kde nás trénuje vynikající trenér Martin Galuszka. Také jsme dostaly možnost hostovat v družstvu TJ Liaz pod vedením paní Evy Mikulové a Dany Jandové.

Jana Janáková: specializuji se především na krátké tratě jako např: 60m, 150m a někdy 300m. Někdy se objeví i dálka.

Michaela Janáková: Také mě baví 60m, ale věnuji se i dálce, 200m, 300m.

Pokud to je možné, snažíme se sestavit i štafetu.



Váhaly jste někdy, jestli dělat atletiku nebo jiný sport?

Neváhaly jsme, jelikož nás rodiče vedli k různým aktivitám. Ale nejvíce nás zaujala atletika a nevidíme důvod, proč přestat.



Podědily jste atletické schopnosti od někoho z rodiny?

V naší rodině nikdo nesportoval.



Jaké byly vaše největší úspěchy v roce 2017?

Jana: Tento rok byl pro mě opravdu nejúspěšnějším:Úspěchy se dostavovaly jeden za druhým. Začalo to na Mistrovství České republiky v Břeclavi, kde jsem se umístila na 3. místě v hladké 60m. Byl to nepopsatelný pocit, bylo to opravdu úžasné! Poté jsem jezdila na závody do jablonecké haly,kde jsem se byla většinou na 2. místě a na dalších závodech také. Dále jsem jela na závody do Prahy a umístila se opět 2×na 2. místě v hladké 60m a 150m. A poslední závody jsem měla také v Praze, získala jsem 1. místo opět v hladké 60m a 2. místo ve 150m. Jsem neskutečně šťastná za to, co jsem v roce 2017 dokázala.





Míša: Rok 2017 byl pro mě také velmi úspěšný. Všechny závody, které se konaly mě posunuly hodně vpřed. Bylo mnoho těch, které se povedly. Začalo to halovými středami v jablonecké hale, kde jsem byla hodně úspěšná. Dále jsem se dostala na Mistrovství České republiky v Břeclavi, běžela jsem 60m štafety a 300m štafety. Také jsem se zúčastnila závodů v Praze, kde jsem se umístila na krásném 3. místě na hladké 60m a 150m. Zakončila jsem rok 2017 opět na závodech v Praze. Skončila jsem sice na krásném, čtvrtém místě na hladké 60 a 150m, ale trochu mě to mrzelo, že to nebyla medaile. Tímto chceme opět poděkovat našemu skvělému trenérovi Martinovi Galuszkovi, bez kterého bychom takových úžasných výkonů nedosáhly.



Daří se vám stíhat také školní povinnosti?

Školu zvládáme skvěle.



A máte čas i na jiné zábavy, které si užívají třeba spolužáci?

Atletiku máme 3× týdně. Stíhaly bychom to, ale chceme si odpočinout.



Máte svůj atletický vzor?

Vyloženě vzor nemáme, ale určitě obdivujeme naše sportovce.



Jaké je to pro rodiče mít doma dvě nadějné atletky?

Pro rodiče jsme určitě velkým úspěchem a radostí. Vždy nás finančně i psychicky podpoří.



Vzpomínáte na svůj zatím nejlepší závod nebo naopak na ten, který byste chtěly raději zapomenout?

Jana: Největším úspěchem pro mě byly všechny mé závody, ale opravdu největším úspěchem bylo 3. místo na MČR v Břeclavi.

Míša: Každé závody jsou úspěšné, ale Mistrovství České republiky bylo nejúspěšnější.



Jak jste si užily vánoční svátky?

Tak určitě bylo dost času si odpočinout a užívat si s rodinou. A také byl čas nabrat síly na další závody.