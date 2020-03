„Snížená 10% sazba DPH bude aplikována pro točené pivo konzumované v restauračním zařízení. Na balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurační zařízení bude nadále aplikována 21% sazba DPH. Nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15% sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1. května 2020 podléhá 10% sazbě DPH,“ uvádějí stránky ministerstva financí.

Pivovary změnu vítají. „Snížení sazby DPH u čepovaného piva jako pivovar samozřejmě vítáme, protože může ulehčit neradostnou situaci především menším venkovským hospodám, kterým se v posledních letech kvůli větší regulaci zvyšovaly náklady,“ uvedl například ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík, podle kterého jsou venkovské hospody fenomén. „Podíl čepovaného piva se rok od roku snižuje a všichni musíme udělat, co je v našich silách, abychom tento trend alespoň zpomalili, když už ne zvrátili. Pivo se má pít hlavně v hospodě, ne doma,“ dodal ředitel pivovaru. Technické provedení změn pomocí rozdílných sazeb mu podle jeho slov nepřísluší komentovat.

Hospodští a zejména provozovatelé venkovských hospod to však příliš optimisticky nevidí. „Pro malé pivovary to má efekt ohromný, určitě pomůže plátcům DPH, kterým výrazně sníží odvody. A pocítíme to i v naší pivovarské restauraci,“ komentoval snížení daně u čepovaného piva na 10 procent Marek Vávra, majitel Zámeckého pivovaru Frýdlant. „Malým vesnickým hospodám, které nejsou plátci DPH, to ale nepomůže,“ doplnil.

To potvrzuje například Milan Götz, starosta obce Kunratice na Frýdlantsku, která provozuje obecní hospodu. Nenašla totiž hostinského, který by se po posledních vládních opatřeních provozu ujal. „U nás se nic nezmění. Nejsme plátci DPH, pivo tak už nakupujeme s 21procentní daní. Host ani my žádnou úlevu nepocítíme,“ řekl Götz. „Dokud se ale dá koupit v řetězci lahvové pivo za osm korun, lidé ho budou pít i dál raději doma v garáži, než aby si zašli na dražší točené,“ upozornil.

Jeden džbánek, dvě daně

Na internetu se hned po schválení nových sazeb vyrojila celá řada vtipů a nechyběly ani hádanky připomínající školní úlohy z matematiky. Například jakou sazbu naúčtuje hostinský tomu, kdo si nechá natočit do džbánku radlera (pivo a nealko), ale vypije si ho přímo v hospodě. I bez podobných rébusů zamotají kombinace různých sazeb DPH u piva a navíc snížení daně u stravovacích služeb hostinským pořádně hlavu.

,,Teď do objednávky píšeme například poznámku pivo do džbánu, což znamená pokyn pro obsluhu na čepu, a sazba DPH je stejná. Od května to ale takhle nepůjde. Budu muset do kasy zadat ještě jeden ceník na pivo s sebou. Personál si tedy bude muset dát veliký pozor na to, co markuje,“ popsala asistentka provozovatele Pivovarské restaurace Svijany Lucie Hanoušková.

„Když si zákazník objedná například pivo do džbánu a jedno si dá na výčepu „od cesty“, bude tam rozdílné DPH a tedy i rozdílné markování. Navíc se k tomu přidají i jiné sazby na piva lahvová, alkoholická a nealkoholická. U nás v restauraci nabízíme sortiment 12 druhů,“ popsala Hanoušková.

Zatímco hospody, kam se na točené chodí ve velkém, ušetří na daňových odvodech, zákazník to výrazně nepocítí. „Pro restaurace to bude přínosem, protože snížení DPH přinese víc peněz do provozu. Snížení DPH umožní, že budeme moci třeba přidat na platech, ale na ceně piva se to neprojeví. Určitě nebudeme zlevňovat,“ dodala Lucie Hanoušková.