„Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět,“ zní epitaf Oskara Schindlera, známého tím, že zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. Mezi podobné hrdiny se zařadil dárce kostní dřeně Dušan Kašťák. Při jeho rozhodování o zápisu do registru sehrála klíčovou roli starší dcera.

Dušan Kašťák. | Foto: se souhlasem Dušana Kašťáka

Před šesti lety si osmatřicetiletý policista ze Semil a otec dvou dcer všiml na Facebooku zoufalé výzvy rodičů k přihlášení do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jejich malá dcera totiž onemocněla leukémií. „Obrázek té holčičky s momentálním rozpoložením byl emoční zásah do mého srdce. Ještě ten den jsem se zaregistroval a krátce poté mi přišel e-mail s adresou nejbližšího odběrného místa,“ popsal prvotní impuls dárce kostní dřeně. Dostavil se do Krajské nemocnice Liberec, kde vyplnil dotazník a odebrali mu krev. „Od té doby jsem ‚čekal‘ na svého pacienta,“ dodal.