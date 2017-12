Dávejte pozor v adventu na otevřený oheň. Neopatrnost se může krutě vymstít

Jablonecko - Požár může vzniknout velmi rychle, varují hasiči. Nebezpečí skrývají i příliš brzy odhozené zápalky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

Dohořívající svíčka na adventním věnci může být příčinou vzniku požáru, který může zdecimovat celý byt. K opatrnosti nabádají každoročně krajští hasiči. „Často nedomýšlíme, co by se mohlo stát, a nejsme dostatečně opatrní. Někdy zapomeneme svíčku sfouknout, jindy ji postavíme příliš blízko hořlavých materiálů. Do košů také příliš brzo odhazujeme použité zápalky a neuvědomujeme si, že požár může vzniknout velmi rychle,“ popisuje možná úskalí mluvčí HZS LK Pavlína Bílková.

Pokud k požáru dojde, pak je nezbytné okamžitě volat linky 150 nebo 112. „Nikdy nezapomínejte na zákon o požární ochraně, který hovoří o tom, že je každý povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek,“ varuje Pavlína Bílková.