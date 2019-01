BOZKOV - Turnovská rocková kapela De Bill Heads se připravuje na nejvýznamnější krok takřka desetileté existence. Po třech úspěšných albech, z nichž poslední zaznamenalo celorepublikový úspěch, natočí své první živé koncertní DVD.

Debilové. V plné parádě to rozjeli během oslav Nového roku na turnovském náměstí. Vpředu řádí frontman a zpěvák Honza „Milhouse“ Havlíček, v pozadí drtí struny basové kytary Vítek Vohnický. | Foto: Libor Jakubec

Stane se tak již tuto sobotu v kulturním domě Bozkov, který sami členové souboru nazývají „Doubek aréna“ (podle starosty Bozkova a jeho syna, kteří dlouhodobě zvou do obce velké množství rockových kapel – pozn. red.)

„Neváhejte ani chvilku, neboť tato akce bude ještě epesnější a vymlsanější, než je tomu obvykle. Dostavte se tedy v počtu nejhojnějším, neboť co by byla kapela bez rozlíceného opilého davu před jevištěm,“ zve kapela na svých internetových stránkách. Každý návštěvník koncertu podle slov kapely dostane pěkný „debilní“ dárek.

De Bill Heads nejsou na rockovém poli žádnými nováčky. Již jejich první album s názvem Kalíme dosáhlo kultovního postavení, zejména díky častému koncertování a drze přisprostlými texty, které se točí převážně kolem metly lidstva – alkoholu. Druhé album Perpetuum De Bille již bylo vyzrálejší a texty více odlehčené, což přitáhlo ke kapele i posluchače, kteří si v lihových vyřvávačkách tolik nelibují. Definitivní průlom do první rockové ligy se kapele De Bill Heads podařil teprve loni třetím CD, které nazvali jednoduše – Na plný kule. Valná většina songů z desky již byla odzkoušená před živým publikem, takže úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Tři tisíce prodaných nosičů završila kapela videoklipem k písni Ani náhodou. I když „Debilům“ mnozí vyčítají odklon od původního stylu a menší konfliktnost textů, kapela si jde dál svým směrem a sklízí úspěchy všude, kam zamíří. Jako předkapelu si ji vybírají známé persony české rockové scény, recenze na desky přinášejí celorepubliková periodika, zrodil se i nový symbol kapely – Lebkomaus.

Koncertní DVD, které se kapela chystá v sobotu v Bozkově natočit, by mělo uspokojit jak staré, tak současné fanoušky souboru. Zazní totiž nejen pecky z poslední doby, ale dojde i na klasiky z prvních dvou desek, jako jsou skladby Skoč mi na cara, Vibrátor nebo Kalíme.