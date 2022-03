Zbývalo pár minut do třetí hodiny odpolední, když se na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) rozezněl telefon. Volající hlásil operátorce, že v Rejdicích u Kořenova leží vedle běžecké stopy v příkopu lyžař v bezvědomí. V tu chvíli začal boj o jeho život. Na místo vyrazili záchranáři v sanitě, vrtulník i horská služba. Volající a další kolemjdoucí se mezitím snažili poskytnout lyžaři první pomoc, tak jak jim operátorka radila. Na místo první dorazili záchranáři horské služby a ti ihned věděli, co dělat. Lyžaři nalepili na hruď elektrody mobilního AED, přístroj vyhodnotil situaci a doporučil elektrický výboj. Když pak zanedlouho dorazil na místo lékař záchranné služby, srdce lyžaře už opět tlouklo.

Po několika dnech od události mohl Josef Kavan odejít domů z nemocnice a vrátit se ke svému běžnému životu. „Nepamatuji si vůbec nic z té události. Ale jsem rád, jak to dopadlo,“ řekl Josef Kavan. Ve středu 2. března to byl právě on, kdo symbolicky v Liberci předával dalších 19 automatizovaných externích defibrilátorů. Přesně takových, jaké zachránily život jemu. Spolu s ním přišli i manželé, kteří ho objevili a pomohli mu jako první.

Liberečtí chemici jsou schopni vyrazit do akce do pěti dnů od vydání rozkazu

V Libereckém kraji je celkem v terénu už 99 defibrilátorů. Tyto putují k hlídkám policie a k jednotkám dobrovolných hasičů. „Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme systém AED aktivovali celkem 900krát. Počet aktivací meziročně stoupá. V roce 2019 jich bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému AED se 53 lidí vrátilo z nemocnice zpět k běžnému životu,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro záchranu života pacienta rozhodující, stačí 4–5 minut a mozek odumírá. „Vyškolení first respondeři, tedy lidé, kteří umí přístroj obsluhovat a mají ho u sebe, se na místo události, kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než sanita v 65 procentech případů,“ zhodnotil vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně to bylo o čtyři minuty.

Projekt AED pro Liberecký kraj funguje od roku 2016 díky finanční pomoci krajské samosprávy. Ta do zatím tří etap investovala již přibližně 6 milionů korun. Přístroje mají kromě policistů, hasičů či horské služby k dispozici i v některých horských chatách, na Jizerské magistrále nebo na některých hradech a zámcích.