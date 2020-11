„Kde se vzal, tu se vzal, koronavirus se vyklubal.“ Těmito dětmi pronesenými slovy začíná krátký animovaný film nazvaný prostě Děkujeme! Nakreslily ho a nakonec i namluvily děti z Tanvaldu a jejich vedoucí z místního Střediska volného času (SVČ). K vidění je na kanálu YouTube.

„Vlastně to začalo animovaným filmem o Beethovenově Ódě na radost. Ten natočila kolegyně Markéta Koldovská s dětmi z výtvarných kroužků u příležitosti soutěže, kterou naše středisko vyhlašovalo v rámci Tanvaldského hudebního jara,“ objasnila ředitelka tanvaldského SVČ Helena Beranová. A protože se video líbilo, k Děkujeme! nebyla až tak dlouhá cesta.

Za vznik krátkého filmu může paradoxně současná vyhrocená situace. Činnost kroužků, které střediska volného času provozují, je v důsledku vládních opatření od poloviny října pozastavena. A proto pracovnice tanvaldského střediska přemýšlely, jak co nejsmysluplněji využít čas a zároveň zůstat alespoň na dálku v kontaktu s dětmi. Chtěly také vyjádřit vděk a uznání všem, kteří už měsíce dávají všanc své zdraví a energii, přicházejí o soukromý život.

Prvním krokem k filmu byla Tajná mise. Zaměstnankyně střediska vyvěsily na web a sociální sítě výzvu, v rámci které požádaly děti o obrázky lékařů, sestřiček, prodavaček, učitelů a dalších profesí.

Děti nápad Tajné mise nadchl. Den nato se už ve schránce střediska objevily první obrázky. „Nejvíc mě bavilo kreslit hasiče a záchranku s vrtulníkem. Bylo to docela dobré odreagování od školy,“ prozradil jeden z malých autorů Petr Hlubuček.

„Z obrázků pak bylo potřeba vystříhat postavy a rekvizity, aby se daly rozpohybovat,“ vysvětlila postup práce Koldovská, která se postarala o nafocení záběrů a vytvoření celého filmu v počítačovém programu.

Fantazie a verše

Vedoucí mezitím popustily uzdu fantazii a vymyslely děkovný veršovaný text, který obrázky doprovodil. „Nejprve jsme ho chtěly zakomponovat do záběrů psanou formou, například pomocí bublin, pak jsme se ale shodly na tom, že by bylo fajn, kdyby ho namluvily samy děti,“ řekla Alena Bartovská, další z tvůrců minutu a půl dlouhého animáčku. „Jak se ukázalo, rozhodnutí bylo správné. Dětské hlásky vdechly videu život a vyznění animáčku jen podtrhly,“ pochválila nápad Bartovská.

Nyní už zbývalo jen pustit Děkujeme! do světa. „Chceme, aby se dostal k co největšímu počtu těch, kterým je určen. Proto jsme se rozhodly kromě zveřejnění na našem webu a profilech na sociálních sítích požádat o spolupráci i město Tanvald i média,“ uvedla Helena Beranová. S celým svým týmem doufá, že animáček svou misi splní a potěší.

Filmeček si už několikrát pustil třeba čtyřicátník Petr, člen Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. „Moc se mně to líbí, dojalo mě to, napoprvé doslova k slzám. Krásná práce, my zase děkujeme do Tanvaldu,“ shrnul za všechny.

Odkazy na film sdílejí nemocnice, ale třeba i portál Galerie zdravotnictví, který je zaměřen na pracovní nabídky ve zdravotnictví.