Liberecký kraj zastupují ve Sněmovně tři poslanci. Jana Pastuchová, Jiří Bláha a Ivan Jáč. Na tři otázky, zaslané v pondělí, odpověděla pouze Pastuchová, která tak dostála své pověsti pracovité, ale i loajální političky. Který z požadavků organizátorů demonstrací Milion chvilek pro demokracii by podle ní měl premiér Babiš přijmout a proč?

„Co se týče paní ministryně Benešové, pak chápu obavy některých lidí, ovšem od nástupu do funkce neučinila žádné kroky, které by tyto obavy potvrzovaly. Opakované demonstrace proti její osobě mi tak přijdou poněkud nespravedlivé,“ uvedla. „Chápu také rozruch kolem auditů, ovšem i zde mi přijde reakce poněkud přehnaná, jelikož se jedná jen o předběžné závěry, které k nám zatím doputovaly jen útržkovitě skrze média. Počkejme si tedy, prosím, na finální závěry a oficiální znění,“ napsala poslankyně Pastuchová. S odvoláním na presumpci neviny prozatím nezměnila ani svůj pohled na premiéra Babiše.

POSTOJ PREMIÉRA K EVROPSKÉ UNII

Další otázka reagovala na Babišův výrok, že audit dotačních titulů není namířen proti jeho aktivitám, ale proti České republice. Podle ní je mylné si ho vysvětlovat jako premiérův obrat ve vztahu k EU. „Nesouhlasím s tím, že by se změnil přístup pana Babiše či ANO k Unii. Závěry auditů nemají co dělat s naším přístupem k EU a se snahou ji zreformovat a zefektivnit,“ zdůraznila.

S jejími slovy souzní i krajská radní a starostka České Lípy Jitka Volfová. „S odpověďmi paní poslankyně se ztotožňuji, v podstatě bych použila třeba jen jiná slova,“ reagovala. Připomněla, že dotace se v ČR zneužívají na všech úrovních. „Stačí se podívat na mnohá města či vesnice,“ řekla. Připustila ale, že člověk, který stojí v čele státu, by měl být pro ostatní dobrým příkladem.

Z dalších oslovených odpověděla její krajská kolegyně Radka Kotasová Loučková a jablonecký primátor Milan Kroupa. „S ohledem na to, že mi jsou známy pouze mediální výstupy, nebudu se k dění kolem pana premiéra zatím vyjadřovat. Byť mám v hlavě pár otazníků, nemám na ně relevantní odpovědi,“ uvedl Kroupa i přesto, že už minulý týden média zveřejnila český překlad auditní zprávy.

Jiří Němeček, náměstek libereckého primátora a někdejší horký kandidát na jeho křeslo, neodpověděl, stejně jako poslanci Jáč a Bláha vůbec. Jako důvod Němeček uvedl velké pracovní vytížení. Čas si naopak našla Radka Loučková Kotasová, která se evropskými dotacemi zabývala ve svém podnikání a nyní je má na starosti v rámci svého resortu.

„V demokratické společnosti není možné, aby dav na Letné rozhodoval o tom, zda někdo porušil zákon či nikoliv. To je věcí nezávislé justice a Policie ČR,“ řekla navzdory tomu, že právě o nezávislost justice nespokojeným demonstrantům jde.

„Rovněž není možné, aby takové shromáždění rozhodovalo o tom, kdo může a kdo nesmí dostat dotace. Nechme pracovat kompetentní instituce, které to posoudí, počkejme na výsledek a informujme veřejnost pravdivě a úplně. Například některé výroky na adresu premiéra Babiše se opírají o 'vybrané informace' z poslední zprávy z šetření Evropské komise,“ tvrdí Kotasová Loučková a dodává, že z výše uvedených důvodů se nezměnil ani její postoj k premiéru Babišovi.

A jak to vidí jiní? „Snažím se to pochopit,“ zhodnotil argumenty, které ospravedlňují premiéra Babiše a jeho střet zájmů, liberecký aktivista a jeden z organizátorů demonstrací Martin Fryč.

„Na politiky ANO mám ovšem jiné nároky než na voliče ANO. Nechci házet všechny do jednoho pytle. Ale když pan pekař Bláha přirovná komunistu Ondráčka k Miladě Horákové, když krajská radní označí shromáždění protestujících a přemýšlejících lidi pohrdavě za dav, když pan Němeček podporuje prezidentského kandidáta pana Drahoše a pár měsíců poté přikyvuje k účelovým dohodám pana Babiše s panem Zemanem, když někteří politici ani neodpovědí slušným novinám na otázku, co to znamená?“ zeptal se.

CESTU NA DEMONSTRACI SI LIDÉ ZAPLATÍ

Účast na nedělní demonstraci za nezávislost justice a lepší vládu na Letné potvrdilo už 135 tisíc lidí. Z krajů se chystají celé autobusy. Třeba z Liberce dva. Kdo to platí? „Budete se hrozně divit, ale prozradím vám to. Lidé si cestu zaplatí sami,“ usmála se jedna z organizátorek Anna Provazníková.

A zná zároveň i odpověď na otázku, jestli tentokrát premiér Babiš přijde před nespokojené občany. „Těžko. Podle našich informací se chce zúčastnit zahájení dětské olympiády v Liberci,“ reagovala. Dětské olympiády se má zúčastnit na 4 000 sportovců ve věku od 12 do 16 let.

Požadavky demonstrantů

Přijetí pojistek nezávislosti justice + Demisi Marie Benešové!

Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace.

Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.

Andrej Babiš se zbaví médií.

Demise Andreje Babiše.

ANKETA DENÍKU

Oslovení: poslanci Jiří Bláha, Ivan Jáč, Jana Pastuchová, náměstci hejtmana Jitka Volfová, Radka Kotasová Loučková, primátor Jablonce Milan Kroupa, náměstek primátora Jiří Němeček. David Pražák nebyl Deníkem osloven.

V neděli se v Praze na Letné má sejít zatím největší demonstrace za odstoupení ministryně Benešové a premiéra Babiše. Kromě toho požadují organizátoři, podporovaní značnou částí veřejnosti, také vrácení neprávem obdržených dotací Agrofertu nebo ukončení daňových úlev a dalších výhod včetně státních zakázek pro Agrofert.

Otázky:

1. Který z požadavků by podle Vás měl premiér Babiš přijmout a proč?

2. Jak se změnil Váš osobní pohled na předsedu vašeho hnutí poté, co byla zveřejněna už druhá zpráva z Bruselu o jeho střetu zájmů?

3. Jak pohlížíte na vyjádření premiéra Andreje Babiše, že bruselský audit se netýká jeho osoby, ale jde o útok na českou republiku? Tedy jeho nepřímý útok na EU a jeho obrat ve vztahu k Unii o 180 stupňů?

Ivan Jáč: Neodpověděl

Jiří Bláha: Neodpověděl

Jiří Němeček: Neodpověděl, omluvil se kvůli pracovnímu vytížení

Milan Kroupa: „S ohledem na to, že mi jsou známy pouze mediální výstupy, nebudu se k dění kolem pana premiéra, zatím vyjadřovat. Byť mám v hlavě pár otazníků, nemám na ně relevantní odpovědi.“

Jitka Volfová: Neodpověděla, uvedla, že její odpovědi se zcela shodují s odpověďmi poslankyně Jany Pastuchové.

Jana Pastuchová, poslankyně Parlamentu ČR



1. Co se týče paní ministryně Benešové, pak chápu obavy některých lidí, ovšem od nástupu do funkce neučinila žádné kroky, které by tyto obavy potvrzovaly. Opakované demonstrace proti její osobě mi tak přijdou poněkud nespravedlivé. Chápu také rozruch kolem auditů, ovšem i zde mi přijde reakce poněkud přehnaná, jelikož se jedná jen o předběžné závěry, které k nám zatím doputovaly jen útržkovitě skrze média. Počkejme si tedy prosím na finální závěry a oficiální znění.



2. Prozatím nijak. Pan Babiš s námi veškeré kauzy kolem jeho osoby probírá a nemám důvod jeho slovům nevěřit. Ctím presumpci neviny.



3. Nesouhlasím s tím, že by se změnil přístup pana Babiše či ANO k EU a nevím, z čeho tak usuzujete. Závěry auditů nemají co dělat s naším přístupem k EU a se snahou ji zreformovat a zefektivnit.

Radka Kotasová Loučková, členka Rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování

1. V demokratické společnosti není možné, aby dav na Letné rozhodoval o tom, zda někdo porušil zákon či nikoliv. To je věcí nezávislé justice a Policie ČR. Rovněž není možné, aby takové shromáždění rozhodovalo o tom, kdo může a kdo nesmí dostat dotace. Nechme pracovat kompetentní instituce, které to posoudí, počkejme na výsledek a informujme veřejnost pravdivě a úplně. Například některé výroky na adresu premiéra Babiše se opírají o „vybrané informace“ z poslední zprávy z šetření Evropské komise. K tomu si dovolím vypůjčit citaci z blogu Jiřího Chýly: „Tvrzení opozičních politiků, novinářů a Mikuláše Mináře, organizátora demonstrací proti Babišovi, že zpráva auditorů Evropské komse je zdrcující, je pravda, ale odpověď na otázku pro koho, není ani zdaleka jednoznačná. Pokud si v klidu a pečlivě tuto zprávu přečteme a zapomeneme na Babiše, zjistíme, pro většinu čtenářů asi překvapivě, že především pro jeho nejhlasitější kritiky z ODS a TOP 09 a také pro ČSSD.“ (http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-chyla.php?itemid=34221#more). Doporučuji přečíst!

2. Nezměnil, viz výše.

3. Nemyslím si, že bruselský audit je útokem na Českou republiku. Zároveň jsem přesvědčena, že se postoj pana premiéra vůči EU i přes jeho vyjádření nijak zásadně nezměnil.