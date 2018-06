Den dětí oslaví v Turnově velkou akcí až tuto sobotu

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 20 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Servisní technik IT - správce sítí. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Servisní technik IT - správce sítí, Podmínkou řidičský průkaz skupiny B., Náplní práce je starost o IT prostředí klientů. Správa serverů, infrastruktury, počítačů a ostatní IT techniky. Helpdesk pro uživatele. Pracovní doba je pružná, většinou Po-Pá 8-16, občasné noční/víkendové pracovní akce., Pracovní pozice předpokládá zkušenosti v oblasti IT (stavba PC, instalace systémů Windows, uživatelské znalosti aplikací Microsoft na pokročilé úrovni)., Zaměstnanecké výhody: technické prostředky pro zaměstnance, pružná pracovní doba, mobilní internet., Kontakt: telefonicky, nebo emailem v době od Po-Pá 8:00-16:00. Pracoviště: Reaps s.r.o., F. L. Čelakovského, č.p. 4268, 466 04 Jablonec nad Nisou 4. Informace: Jaroslav Ekl, +420 777 912 962.