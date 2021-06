Poprvé naplno přičichl k chemii na střední škole sklářské ve svém rodném Železném Brodě. A vlastně to byla náhoda, protože na školu šel dílem i proto, že byla nejblíže jeho bydlišti. „Jsem ze šesti dětí, tak jsem si nemohl nějak moc vybírat,“ směje se sympatický muž.

Ani ze začátku studií ho ale chemie zase tak moc nezajímala. Krásně kreslil přírodní výjevy, vášnivě sbíral zkameněliny a přírodniny. Tato sbírka nyní leží v depozitech Národního muzea, kterému ji po letech věnoval.

Chemii nakonec propadl ne pro vlastní zapálení pro přírodní procesy, ale spíš kvůli řešení problémů. Jak ten a ten zajímavý objev aplikovat tak, aby sloužil lidem? „Nerad dělám věci, které jsou zavedené. Dodnes se snažím nalézat nové cesty. I takové, které byly před několika lety vlastně nemožné,“ tvrdí senior.

Po absolvování sklářské školy a jednom roce na Vysoké škole chemicko-technické v Pardubicích odešel na dva roky na vojnu. Po ní nastoupil znovu na vysokou školu, kterou zvládl „v pohodě“. „Prvotní impuls k nástupu na vysokou školu byl můj tehdejší zájem o výbušniny. Po vojně jsem ale zjistil, že mě tenhle obor vlastně nezajímá,“ usmívá se Večerník.

Zlákala ho výroba velmi čistých látek. Monokrystaly, polovodiče, v sedmdesátých letech minulého století to byla velká výzva. Vystudoval vysokou školu, získal titul kandidát věd. Přesídlil do Prahy. Pracoval pro Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy i Fyzikální ústav Univerzity Karlovy a další instituce. „Myslím si, že jsem všude něco zanechal. Když jsem ale měl své hotové, zase mě lákalo něco jiného," líčí.

Vědecké kruhy na rok opustil, kvůli dceři, která trpěla těžkým astmatem. Vystoupal s ní až skoro k nebesům, konkrétně na Friesovy boudy v Krkonoších. Dceři rok na horách pomohl. Večerník tady pro národní park zkoumal vlivy kyselých dešťů. Do Prahy se už natrvalo nevrátil a zamířil zpět do Železného Brodu. Po fabrikách v okolí pracoval jako technolog.

Přišla sametová revoluce a Josef Večerník spatřil horizont velkých příležitostí. Se společníkem založil firmu na výrobu bižuterie, konkrétně skleněných perel. „Mým snem bylo vždy poznávání nových věcí. Jenže v devadesátých letech jely fabriky v podstatě setrvačně a nikdo neměl zájem na uvádění nových technologií do výroby. Proto jsem si řekl, že nejdříve vydělám peníze,“ zavzpomínal.

Ale ani tady nezahálel. Vymyslel nové postupy výroby, dokonce vymyslel i patentované nápady. Na přelomu tisíciletí firmu prodal, nakoupil drahé vědecké přístroje, koupil objekt bývalého hostince v Alšovicích, části Pěnčína, a už v podstatě v důchodovém věku začal znovu bádat.V jeho hlavě a pod jeho rukama vznikly nové postupy kovařiny, slévárenství, sklářských řemesel. „Lidé přicházeli s problémy a já je řešil,“ vrací se do minulosti.

Někdy se mu smáli. Třeba když přišel s gumovými sudy na kusovou bižuterii. Klasická výroba gumových sudů spočívá ve využití oleje. Jenže ten pak na sklo působí tak, že skleněné kuličky kloužou a jejich broušení je složité. Musela se tedy vyvinout guma, která v sobě olej nemá. „Nikdo tomu nevěřil, ale čas ukázal, že mám pravdu. Sudů ze směsi, kterou jsem vymyslel, se vyrobily stovky kusů a dodnes ve sklářském průmyslu slouží,“ líčí.

Za svůj největší objev považuje přípravek na vši. „Manželka sháněla drobný hmyz a já, že to budu zkoumat. Nakonec jsme přišli na banální řešení. Že vši lze hubit glycerinem, ale bez přidání vody,“ popisuje vědec. Nápad se ovšem zadrhl ve firmě na výrobu kosmetiky, která od Večerníka patent koupila. Ta totiž prostředek zařadila mezi léčebné přípravky. A tak se přípravek už několik let testuje a stále není ve výrobě.

Za majstrštyk považuje ale i výrobu obrovské výrobní linky na pokovování textilu. Tato technologie se využívá na ochranu proti elektromagnetickému záření. Linka dokáže vyrobit miliony čtverečních metrů pokované textilie za rok.

V současné době Josef Večerník přemýšlí nad aplikací objevu grafenu do výroby. Grafen je supertenká forma uhlíku strukturou podobná grafitu, jednoho z nejpevnějších známých materiálů na světě, za jejíž objev získali v roce 2010 profesoři ruského původu Andre Geim a Konstantin Novoselov Nobelovu cenu za fyziku. „Laboratorně to v malém množství vyrobit lze. Ale nikdo to neumí vyrábět ve velkém. Už dnes by se využily tisíce tun. Na stará kolena jsem si řekl, že se do tohoto problému dám. Mám nápad, už jsem to spočítal. Je ale otázka, jak to vyjde v praxi,“ uzavírá Večerník.