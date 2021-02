Město nedostává skoro nic na poplatcích za ubytování, protože hotely jsou zavřené. Z poplatků přitom město v minulých letech hradilo jak úpravu tratí, tak kompletní zimní údržbu silnic.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkTuristé nyní do Harrachova přijíždějí buď na jeden den, nebo se ubytovávají v zateplených karavanech či soukromých chalupách. „A protože je lyžování jedním z hlavních cílů zimní turistiky, využívají tratě především turisté, kterých je v sezoně ve městě několikrát více než místních. To se teď děje jen přes víkendy,“ řekl místostarosta města Tomáš Vašíček.

V loňské zimní sezoně, která byla už také zkrácená kvůli nouzovému stavu, vybralo město z poplatků z ubytování 3,7 milionu korun. Zimní údržba silnic v majetku města přitom stojí 2,3 milionu a údržba běžeckých tratí 400 tisíc. „Poplatky z ubytování tedy v loňském roce zimní údržbu a úpravu tratí pokryly,“ doplnil místostarosta Vašíček.

V uplynulých letech město pravidelně platilo údržbu silnic i běžeckých tratí z vybraných poplatků za ubytování. „Těchto prostředků ale teď máme zlomek,“ přiblížil starosta Harrachova Jaroslav Čech. Od začátku roku vybrala obec 20 tisíc korun, v loňském roce za stejnou dobu 700 tisíc korun.

Jediným stabilním příjmem z turistického ruchu do městské pokladny jsou v současnosti poplatky za parkování. Ty činí na den 200 korun za osobní auto, 400 až 500 korun za karavan a 600 korun za autobus. Výdaje však zůstávají stejné, a tak musí harrachovská radnice přesouvat do údržby silnic i běžeckých tratí peníze připravené na jiné věci, a to z kapitoly rozpočtu na cestovní ruch.

Vedení radnice si myslí, že by měl stát v takových případech propadů příjmů specifické obce dotovat. „Turisticky atraktivní obce v horských oblastech by měly být vnímány jako samostatná kategorie. Z toho by se měly odvíjet příspěvky státu na běžný provoz i třeba podpora v současném nouzovém stavu,“ nadhodil Tomáš Vašíček.

Ze zákona má Harrachov stejný rozpočet jako stejně velká obec v Polabí, která nemusí odklízet sníh, upravovat běžecké tratě nebo platit odpady i za turisty a majitele apartmánů, kterých je v obci ubytovaných v sezoně několikanásobně více než místních. „To není v pořádku. Poplatky z ubytování tyto vícenáklady pokryjí jen zčásti. Ve chvíli jako teď, kdy příjmy z ubytování vypadnou zcela, se pak dostáváme do situace, kdy zmíněné náklady nemáme z čeho platit,“ dodal Vašíček.

Celou situaci komplikuje fakt, že město splácí několik velkých dluhů, které vznikly v uplynulých letech. Letos musí zaplatit přes dva miliony jako spoluúčast za přestavbu bývalé střední školy na pečovatelský dům a další dva miliony jako splátku dluhu za společností Auditas. Tento dluh vznikl při zpackané privatizaci zdejšího podniku společnosti Crystalex.