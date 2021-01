Po přeshraničním projektu Česko-polské hřebenovky dnes ani pes neštěkne. Před lety skončil, aniž by se začalo s jeho uskutečněním. V Jizerských horách a Krkonoších mělo podle něj vyrůst 22 nových rozhleden. Jak název projektu napovídá, půlka v Česku, druhá půlka v Polsku. Obcím ale zbyly projekty na výstavby vyhlídek. Dvě se v loňském roce postavily v Tanvaldu a Albrechticích.

Další přibude tento rok na Hamštejně nad obcí Koberovy.

Zdroj: DeníkObec získala na stavbu za 8,6 milionu korun dotaci ve výši padesáti procent. „Loni jsme uspěli se žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Od září máme vysoutěženého zhotovitele, sepsali jsme smlouvu,“ přiblížil starosta Koberov Jindřich Kvapil.

„Už v září pracovníci zhotovitele vyjeli, udělali na místě sondy, aby věděli, kde je skalní masiv. S pracemi by měli začít v dubnu, na podzim by mělo být hotovo,“ doplnil starosta. Nová rozhledna bude stát na Hamštejnském hřbetu, asi sto metrů od výstupu ze zdejšího vleku. „Bude z ní vidět na Krkonoše, do Českého ráje i na Jizerky,“ popsal Kvapil.

Rozhledna podle zástupců obce přitáhne turisty, bude totiž stát na červené turistické cestě, na Zlaté stezce Českým rájem. Dá se po ní jít z Kozákova přes Vzdychánek, Hamštejnský břbet dolů na Malou Skálu a dále na Frýdštejn. Omezení tu ale přece jen je, rozhledna bude přístupná jen pro pěší. „Není to tak, že by přijel autobus, vyskákali by lidé, vylezli na rozhlednu, slezli a odjeli. Lidé musí dojít pěšky, není tu cesta ani pro osobní auto,“ přiblížil starosta.



Konstrukce rozhledny bude kovová, obložená dřevem, vysoká 23 metrů. V obci už nyní přemýšlí, jaké akce se okolo rozhledny budou dít. Členové TJ Sokol třeba vymýšlejí závod, něco jako Běh na rozhlednu.

Z pohřbeného projektu Hřebenovky byly dostaveny v minulém roce v Jizerských horách další dvě rozhledny. Jedna nad Tanvaldem, druhá v Albrechticích. Na Malém Špičáku nad Tanvaldem se tyčí rozhledna Špička ve tvaru obráceného bobu. Tvar má připomínat zaniklou část bobové a sáňkové dráhy, která v padesátých letech minulého století začínala nedaleko vrcholu. Za slunečných dnů bude zářit do dálky, protože povrch plošiny je tvořen z leštěného kovu.

„Je to taková malá věcička, o které jsme věděli, že musí být výrazná. Jedni lidé nám nadávají, druzí jsou nadšení. O vyhlídce se mluví, a to je jen dobře,“ sdělil architekt Jan Mach ze studia Mjölk architekti, který vyhlídku navrhl.

Tanvaldská vyhlídka stála 3,3 milionu korun, z čehož cirka 1,7 milionu korun tvořila dotace Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatilo město. Kolem bývalé bobové dráhy navíc v příštím roce vyroste naučná stezka, kterou navrhli také Mjölk architekti. „Je to další projekt v rámci turistického ruchu, který chceme v nejbližší době dotáhnout do konce. Jak já říkám, když je nápad a smysluplný projekt, peníze se musí vždycky sehnat. Lidé zaparkují, na vrchol dojdou po naučné stezce s několika zastaveními a vyhlídka na ně bude čekat jako taková třešnička na dortu,“ poznamenal starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Vyhlídka v Rokytnici nad Jizerou

Jen kousek vedle v Albrechticích vyrostla také nová rozhledna. Tradičnějšího vzhledu, i tak obec čeká, že i sem přiláká turisty nejen v zimě na sjezdovky. Vyhlídka stála necelých 6,5 milionu korun, dotace přesáhla pět milionů korun.

Součástí Česko-polské hřebenovky byly i dva další projekty, které se aktuálně realizují v režii zdejších samospráv. Jeden na polské straně v Piechowicích, vyhlídka Zlaty Widok, a druhý v Rokytnici nad Jizerou - vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž. „Ta naše bude hotová letos na jaře," sdělil místostarosta Rokytnice Bronislav Patočka.