Jeho otec se narodil v roce 1919 v nedalekém Mukařově, což je dnes součást Malé Skály. V roce 1940 se nedostudovanému mladému studentovi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze podařilo přes Slovensko, Maďarsko, Turecko a Sýrii dostat do Francie, odtud pak do Anglie. Absolvoval zde školu pro důstojníky pěchoty v záloze a následně byl postupně povýšen na desátníka aspiranta.

Začátkem roku 1942 byl zařazen do výcviku pro zvláštní úkoly. Od 1. března do 30. května 1942 absolvoval radiokurz. Ve funkci instruktora výcviku byl 10. dubna 1942 povýšen na četaře aspiranta. Od 1. do 28. listopadu 1942 studoval parakurz a dokončovací kurz. Od 27. dubna do 4. června 1943 prodělal výcvik v civilním zaměstnání. Již jako radista skupiny Clay prošel od 2. srpna do 30. září 1943 spojovací cvičení v Londýně a ve Skotsku.

Clay-Eva byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Vysazen byl 13. dubna 1944 u obce Hostišová, odkud všichni tři výsadkáři (čet. asp. Antonín Bartoš, čet. asp. Jiří Štokman a radista čet. asp. Čestmír Šikola) šli třídenní pochod do Bystřice pod Hoštýnem.

Od 30. dubna 1944 do 30. března 1945, kdy přes prostor působení výsadku přešla fronta, odeslal Čestmír Šikola 800 zpráv a podílel se na tom, že výsadek Clay byl jedním z nejúspěšnějších.

V roce 1946 se Čestmír Šikola oženil. Po komunistickém převratu byl již v říjnu roku 1948 odeslán na dovolenou. 21. dubna 1949 byl zatčen a v červnu ve vykonstruovaném procesu odsouzen za trestný čin neoznámení trestného činu k 23 měsícům těžkého žaláře.

Po odpykání trestu se rodina živila jak mohla. Čestmír Šikola starší například pracoval na výstavbě železničního tunelu na okraji sousední obce Líšný. V roce 1953 se rodina na deset let odstěhovala do Břas u Rokycan, kde otec rodiny nastoupil jako laborant. I když si ho i tady STB našla, mohl otec dostudovat vysokou školu. „Nebyl komunista jako komunista. Tehdy tátu podpořil jak ředitel podniku, tak předseda ROH,“ poznamenal syn Čestmír.

Mladý Šikola i coby hoch školy povinné tak miloval Malou Skálu, že neváhal a ze Západních Čech dojížděl na Malou Skálu vlakem jen co měl pár dnů volna. „Tady jsem byl vždycky doma a domovem mi Malá Sála zůstane až do smrti,“ pousmál se syn Čestmír, který jediné problémy, které osobně měl s působením otce v západním odboji zaregistroval jen ve chvíli, kdy se chtěl stát členem Českého svazu mládeže (později SSM - Svaz socialistické mládeže). „A byl jsem tomu nakonec rád, protože v těch patnácti letech jsem prohlédl, co jsou komunisti zač. Táta mě nenutil, abych nebyl jako děcko pionýrem, pak už jsem to viděl sám,“ podotkl Šikola.

V roce 1963 se rodina vrátila na Malou Skálu a zůstává tam dodnes. „Táta hodně kouřil, tak se hodně větralo, a chodil při tom po celém domě. Takže když si pustil Svobodnou Evropu, slyšeli to sousedi kolem. Pamatuji si, že někteří chodili nenápadně poslouchat pod okna,“ vzpomněl Šikola mladší.

Jeho otec se po sametové revoluci dočkal alespoň částečné satisfakce. 16. října 1990 byl povýšen na plukovníka pěchoty v záloze. Zemřel ve svém domku v roce 2008. Rotě Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Liberec byl v roce 2017 udělen čestný název Plk. Čestmíra Šikoly. V centru Malé Skály vnikl památník Čestmíru Šikolovi, na jeho rodném domě dnes visí pamětní deska.

Zdroj: DeníkSyn Čestmír odkaz svého otce předává dál. Nedávno vyšla kniha Clay-Eva volá Londýn …, což je rozšířené vydání stejnojmenné knihy, jež vyšla v roce 1946. „Samozřejmě, že za komunistů byla zakázaná. Teď jsme ji doplnili o další nová fakta, která jsme objevili v archivech, a také o informace, jak žily rodiny v dalších poválečných letech,“ vystětluje Šikola mladší. Kniha se dá zakoupit ve všech velkých knihkupectvích.

O odkaz skupiny Clay-Eva se stará skupina dobrovolníků, která pořádá každoroční Vzpomínkový noční pochod, více na webu clay-eva.cz.

S Malou Skálou je spojen život hned několika válečných hrdinů. V Záborčí u Malé Skály se narodil armádní generál Alois Liška, v části Vranové (centrum dnešní obce) pak letec RAF Ladislav Bobek, druhý nejúspěšnější noční stíhač 68. perutě a třetí československý noční stíhač ve Velké Británii vůbec.