Z Koberov pomohl vybudovat moderní obec s vlastním televizním infokanálem nebo na Jablonecku zcela unikátní promenádou. Před nedávnem prodělal těžký porůběh onemocnění Covid-19. Dnes je ale zpět a myslí na budoucnost.

Zdroj: DeníkKde jste pracoval před prvním zvolení starostou v roce 1994?

Pracoval jsem v Potravinách Hradec Králové, závod 0508 Turnov. Dělal jsem tam stavebního technika, to znamená především jako stavební dozor investora. Když jsem nastoupil, stavěl se Achát na náměstí v Turnově, pak Rubín v Semilech.

To ale byla asi výhoda pro starostování…

Určitě. Mnoho starostů jsou učitelé, rozumí tedy školství, já jsem stavař, tak vidím trošku pod pokličku investičním projektům obce. V počátcích mého starostování to byl dobrý základ.

Zdroj: DeníkVzpomenete si na tu chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky?

To už je dvacet sedm let. Byla to pro mne úplně nová věc. Poprvé jsem šel do voleb v roce 1994 jako člověk, který nebyl nikdy ani v zastupitelstvu, bylo mi třicet čtyři let. Oslovil mě tehdejší starosta pan Plíhal, který už chtěl jít do důchodu. Prostě si mě nějakým způsobem vyhlédl. Postavil mě na kandidátku a já se stal starostou. Nevím, jak bych to zvládal, pan Plíhal ale obsadil post místostarosty a ty začátky mi pomohl překlenout. Tehdy ale byla jiná doba, taková ještě plná nadšení ze sametové revoluce, provzdušněnější, lidé k sobě měli blíž. Všichni jsme se učili. Rozpočet Koberov tehdy činil dva miliony korun a před námi čekaly spousty věcí k řešení.

S jakým problémem jste se potýkal nejdříve?

Zásobování pitnou vodou, to byl velký problém obce. Zdroje byly nedostatečné. V roce 1989 obcí proběhla vlna salmonely a půlka vesnice skončila v Liberci na infekčním oddělení. Vody bylo v obci málo, už tehdy se vyhlašoval zákaz kropení zahrádek z vodovodního řádu. V roce 1996 se tedy postavil vodojem na Mikušovci a přitáhla se voda z Michovky. To byla první velká akce, kterou jsem dělal. Vodovod slouží dodneška.

V roce 2000 obec zkolaudovala rozvod plynu po obci. To byl také velký úkol?

Měli jsme tenkrát problém s tím, že tady nikde blízko nebyl takzvaný středotlak. Vysokotlak jde údolím v Propastném. Abychom se mohli připojit, museli jsme postavit regulační stanici. Když jsme ji postavili podle plynaři odsouhlaseného projektu, chtěli ji modernější, jinou, nakonec ale vše dobře dopadlo a natáhli jsme plyn z Propastného do Koberova a na Vrát. A taky Besedice a Michovku, i když tam to plynaři nechtěli převzít. Tehdy byl plyn důležitý nejen pro domácnosti, ale i pro zdejší mačkáře. Bylo to znát hned, vzduch se v obci pročistil. Dřív byly Koberovy zahaleny dýmem, dnes lidi nadávají, když v kotli na tuhá paliva zatopí sem tam někdo. Obec stála plynofikace tehdy cirka dvacet milionů korun, vzala si kvůli tomu úvěry, ty se podařilo v poklidu splatit a obec se rozvíjela dál.

Centrum obce se před lety zcela proměnilo. Dnes je tu promenáda, in-line dráha, dětské hřiště. Jak jste to dokázali?

V roce 2011 začala první etapa řešení centra obce úpravou školní zahrady, položením zpomalovacího retardéru před základní školou a výstavbou prvního okruhu in-line dráhy a dětského hřiště. Promenáda stála tři miliony korun, informační panely pak 14 tisíc euro, které jsme získali z dotací. Jen metzi roky 2011 a 2014, kdy vyrostla promenáda, sem obec investovala, a to drtivou většinu ze své pokladny, kolem 16 milionů korun. Pokud někdo znal Koberovy před sametovou revolucí a přijel by teď, nepoznal by centrum obce. Ta promenáda s dětským hřištěm a on - line dráhou to změnila k nepoznání.

Bylo Vám někdy ve funkci tak úzko, že jste toho měl dost?

Nikdy jsem neřekl, že bych funkci složil. Samozřejmě, že nastávají složité situace, je to práce s lidmi a to se prostě nezavděčíte. Starosta, ať se to nezdá, nemá žádné pravomoci vůči občanovi, vůbec poté, co začalo platit GDPR. Když řešíte slepice na cizím pozemku, pošle vás dotyčný někam a musíte to řešit přes občanskosprávní řízení. Starosta v podstatě dělá jen takového mediátora. V momentě, kdy nevíte, o co ve sporu jde, a sousedé jsou proti sobě takzvaně kouslí, třeba i přes generace, ten spor prostě nemohu vyřešit. Ale to není důvod, aby člověk řekl, že s tím sekne. Problémy jsou třeba při liniových stavbách. Třeba u toho plynu. Ano, kopejte, ale u mě jen přípojku, veďte to po druhé straně ulice.

Vy jste absolvoval těžký průběh nemoci Covid-19. Jaké to bylo?

Řeknu to pejorativně, koronavirus mě sejmul. Byl jsem nemocný od 26. října do druhé poloviny ledna letošního roku. Nejprve jsem dostal horečky, nasadil jsem si doporučený lék na zahnání horečky, pak mi lékař předepsal další lék na horečku. Deset dní jsem ležel v horečkách doma, až se mi udělalo natolik zle, že manželka zavolala záchranku. Lékař mi změřil saturaci (kyslík v krvi – pozn.), naměřil třicet jednotek, což je cirka třetina běžného stavu. Už v sanitce mi dali kyslík a odvezli mě na jednotku intenzivní péče do jablonecké nemocnice. Tam jsem 14 dní na lůžku a pouštěli do mě co uznali za vhodné. Měl jsem na jedné ruce napíchnutou žílu, na druhé tepnu, do toho mi pouštěli antibiotika, dostal jsem i dvě dávky plazmy od dárců, kteří ji darovali po prodělání nemoci. Celých čtrnáct dní jsem jen ležel přikurtovaný přístroji na lůžku.

Jak vypadal Váš zdravotní stav?

Měl jsem těžký průběh oboustranného pneumokokového zápalu plic, plíce úplně bílé. Po jistém zlepšení mě přeložili na internu, tam jsem mohl alespoň chodit. Ale on byl problém dojít z postele na záchod, prostě jsem to nezvládal vydýchat. Po týdnu se ale můj stav zlepšil natolik, že mě odpojili od kyslíku a pak mě na konci listopadu pustili domů. Doma jsem ale pobyl asi jen pět dní a opět jsem musel do nemocnice, tentokrát s jiným, nekovidovým, problémem. Prostě, neštěstí nechodí samo.

Co byste vzkázal těm, kteří stále říkají o kovidu, že je to chřipčička?

Pro někoho určitě, někteří ani nepoznají, že koronavirus měli. Ale pak jsou takoví, které to semele. Když jsem na JIPce viděl, jak se doktoři a sestřičky musí pokaždé převlékat do těch neprodyšných, skoro kosmonautických, úborů, chci před nimi smeknout, to musí být velká zátěž. Když není na nemoc lék, vyzkoušíme plazmu. U mě asi trochu zabrala, tak jsem se z toho nějak dostal. Ani dnes ale nejsou plíce vyléčené. Podle lékaře by se měly zcela zregenerovat za další dva měsíce. Já to dostal na plnou ránu a to si myslím, že nepatřím mezi ty úplně nejrizikovější skupiny. Nevím proč zrovna já, ale tak to je.