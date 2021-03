/ROZHOVOR/ Deník při návštěvě Velkých Hamrů zpovídal starostu města Jaroslava Najmana. Část dotazů přišla od místních obyvatel.

Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry | Foto: Deník/Kamil Košun

Velké Hamry jako město ošklivých zanedbaných domů. Co vy na to?

Co se s tím dá dělat? Vše vykoupit? Na to rozpočet města nemá. A i kdyby, pak se musí takový objekt podle stavu buď zbourat nebo opravit. To vše stojí velké peníze. My jsme koupili třeba vilu na konci města za půl milionu korun od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a teď ji za osm milionů rekonstruujeme na sociální byty. Další dům jsme vykoupili od soukromníka, který ho nechal vybydlet sociálně slabými obyvateli. Nechali jsme ho zbourat, na místě vyroste parkoviště. Před lety město nechalo zbourat takzvané Kartouzy. Objekt jsme vykoupili od banky, taktéž absolutně vybydlený. Soukromé objekty nám dělají problémy, mnoho z nich koupili spekulanti, kteří žijí z obchodu s chudobou. Za relativně koupili starý dům, a pronajali ho sociálně slabým, kterým doplácí stát nehorázné příplatky na bydlení. Obec s tím těžko něco udělá.