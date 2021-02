A to není vše. Proběhla i kompletní rekonstrukce Nádražní ulice, která k terminálu vede. Jednalo se o společnou akci Libereckého kraje, Severočeské vodárenské společnosti a dalších vlastníků inženýrských sítí. Město zaplatilo 2 miliony na chodníky. Celkem spolkla rekonstrukce ulice 34 milionů korun. „Stavba znamenala velký zásah do provozu. Vše se ale zdárně povedlo,“ sdělil starosta města Rychnov Tomáš Levinský.

Stavbu si pochvalují i místní. „Je to teď pěkné. Sice to trvalo nekonečný rok, ale konečně to tu vypadá jako v 21. století,“ popsal Josef, jeden z obyvatelů domů v Nádražní ulici. Před rekonstrukcí byla ulice široká, což svádělo zejména mladší řidiče k tomu, aby si z ní dělali doslova závodní dráhu.

Terminál vznikl i kvůli nutnosti. Nebylo tu místo, kde by mohly parkovat autobusy, které tak stály na silnici, kde se časem vytvořily vlny a propady v asfaltu. „Autobusy stály těsně před přechodem v nepřehledné zatáčce. Upravila se stání, vznikly zálivy s přístřeškem pro dva až tři autobusy, informační tabule, která komunikuje s koordinátorem dopravy, cestující vidí, kde je ten jejich spoj,“ popsal Levinský.

Před rekonstrukcí na zastávkách docházelo ke kolizním situacím, dílem i proto, že ulice vede do průmyslové zóny, kde má sídlo krajská společnost Silnice LK a projíždí tu nákladní vozidla z pily. Těžké vozy tak projížděly kolem stojících autobusů. „Asi před pěti lety šla paní od nádraží, přes autobus neviděla auto, vešla mu do dráhy. Naštěstí auto dokázalo zabrzdit, paní se v podstatě jen dotkla nárazníku,“ přiblížil starosta.



Vznikl i nový přechod, upravila se zeleň tak, že vznikl parčík. Rekonstrukcí prošla i otočka autobusů. Nový je i chodník až k vlakovému nádraží s bezbariérovým přístupem, rekonstrukcí vznikla další parkovací místa. „Hotovo jsme měli koncem října, pak se ještě nějakou dobu řešily nějaké drobnosti kvůli kolaudaci, když stavba zasáhla zčásti do pozemku Správy železnic,“ dodal Tomáš Levinský. Ulici Nádražní po kompletní rekonstrukci převzalo město od kraje do svého majetku.