Chci vyhnat děti ven, Smržovka je na to ideální, říká zakladatelka lesního klubu

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Přibližně rok a půl bydlí Adéla Landová s rodinou ve starém rekonstruovaném domku na okraji Smržovky. I proto, že to má do lesa kousek, vzklíčil v ní nápad, dostat do přírody co nejvíce dětí. Vznikl tak Lesní klub Jitřenka, v rámci jehož aktivit se budou děti z okolí učit nejen o přírodě venku

Adéla Landová žije rok a půl ve Smržovce, připravuje tu lesní klub Jitřenka. | Foto: Adéla Landová

Adéla Landová je učitelkou na prvním stupni Základní školy 5. května v Jablonci, kam se vrátila na částečný úvazek ještě v době mateřské dovolené. Pozorovala, že děti ztratily kontakt s přírodou. Že neznají stromy, zvířata, brouky. "Bylo mi někdy až smutno, že děti toho moc o přírodě neví. Osobně jsem se setkala s prvňáčkem, který na jedné z procházek poprvé v životě viděl žábu, byla jsem až v šoku. To mě donutilo přemýšlet nad tím, jak přírodu dětem přiblížit," říká Adéla. Zdroj: DeníkSama vyrostla v panelovém domě, kde jak říká, trpěla. "Nejsem ten typ, že bych obcházela hřiště, družila se s maminkami, které nechají hrát si děti na prolézačkách. Takže jsem své děti brala do lesa od malička," vysvětluje maminka dvou holčiček. Starší ročníky chodily s rodiči ven, což v dnešní době není pravidlem. "Dnes mají děti hromady kroužků, a bohužel, dnes je i sport od přírody dál než dříve, nebo sedí doma na mobilu, tabletu nebo na herních konzolích. Jen proto, aby rodiče měli klid," říká smutně učitelka ze Smržovky. Děti pak nemají možnosti pro volné hry v přírodě. Zrestauroval hodiny na Křivoklátě. Teď turnovský hodinář opravuje orloj od vraha Po poradě s manželem a kolegyněmi ze školy se rozhodla, že založí něco podobného jako jsou takzvané lesní školky. S tím, že je schopna s kolegyněmi i případně doučovat žáky prvního stupně, kteří se učí doma v rámci takzvaného individuálního domácího vzdělávání. Tak se v malém domku začalo vymýšlet, kde by děti mohly mít zázemí, kde by se mohly v případě špatného počasí skrýt v teple. Rozhodnutí padlo na podkroví garáže. "Navíc máme připraven i altán, kam se můžeme schovat třeba v případě deště," dodává Adéla. Ale gró času stráveného v lesním klubu mají děti prožívat vysloveně venku. To znamená procházky, hry, poznávání světa kolem sebe. Děti se zřejmě budou učit i život s koňmi, díky spřízněnému chovateli těchto ušlechtilých zvířat. Inspirovat se byly organizátorky Lesního klubu Jitřenka v obdobném zařízení v Jablonci nad Nisou, lesní komunitě Muhu. Plánují mít maximálně 15 dětí. Chtějí poskytnout i službu pro rodiče, jejichž děti se učí individuálně sami doma. "Máme na to pedagogy. Od září chceme přibrat i malé školáky. Výuka bude probíhat také venku. Dá se psát do hlíny, do sněhu, sestavovat třeba z větviček nebo šišek. Ve školní lavici se učí také sestavovat písmenka pomocí pomůcek. Samozřejmě, že části výuky budou probíhat také v lavicích," popisuje mladá maminka, jak bude klub fungovat. Děti se v lesním klubu naučí hlavně respektovat přírodu kolem sebe. A zájem je. Už teď má Adéla Landová zpětnou vazbu. K zápisu do klubu, který proběhne 17. a 25. května, mají přislíbeno již několik dětí. Pořádat bude i městské příměstské tábory. "Už teď máme skoro naplněný stav, zbývá pár míst. Nebudeme sedat do autobusů, nepojedeme na hrad nebo zámek, ale budeme vyrážet do přírody. Máme připravené lupy a mikroskopy, aby si děti mohly prohlédnout brouka, kterého chytí, budeme poznávat ptáku podle jejich zpěvu," uzavírá Adéla.

