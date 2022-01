Zdroj: DeníkHlavní část oslav se uděje od 21. do 29. května. První den proběhnou dny otevřených dveří na všech turnovských školách a městských organizacích a sraz rodáků. Ve stejný den proběhne i slavnostní zahajovací koncert Podkrkonošského symfonického orchestru s křestem obsáhlé publikace Dějiny Turnova. K dostání bude kniha přímo na radnici, ale i v celorepublikové distribuci.

Po celý rok budou v Muzeu Českého ráje Turnov probíhat výstavy poukazující na zdejší historii. Hned několik akcí připravuje i Městská knihovna Antonína Marka.

Až do 29. května budou v Turnově probíhat tématické dny. Třeba Turnov – město kulturních zážitků, Turnov – město s bohatou historií, Turnov – město sportovních legend. V pátek 27. května bude Turnov patřit dětem v akci nazvané Děti Turnovu, Turnov dětem, v jejímž rámci pokřtí další knihu Děti Turnovu, která bude poskládána z výtvarných i písemných prací právě turnovských dětí.

Další publikací k výročí města bude kniha fotografií Turnov netypický. „Měla by být k dispozici v únoru, případně v březnu,“ doplnila Houšková.

Ve spolupráci s pivovarem Rohozec bude vydáno i výroční pivo v dárkovém balení, k dostání jsou už třeba klíčenky nebo hrnky s logem oslav.

17. září si město připomene i přesně 100 let od návštěvy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. „Chceme to pojmout stejnou formou jako tehdy. Masaryk přijede na vlakové nádraží, dorazí na radnici a navštíví šperkařskou školu. Mělo by jít o pokud možno co nejvěrnější rekonstrukci jeho cesty,“ popsala místostarostka. Samozřejmostí bude historický vlak vypravený Klubem přátel železnic, který akcí připomene Turnov i coby důležitý železniční uzel.

Vrcholem oslav bude slavnostní večer plánovaný na 28. října. Uděleny budou Ceny města i čestná občanství.