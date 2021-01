Město má peníze na spoluúčast připraveny. „Teď už jen čekáme, jak naše žádost dopadne, rozhodnuto mělo být v prosinci, zatím se tak nestalo,“ sdělil starosta Desné Jaroslav Kořínek.

Rekonstrukce Riedelovy vily je pro město stejně důležitá, jako rekonstrukce Kittelova domu pro obec Pěnčín. „Pro mne osobně to je jedna z největších priorit ve funkci,“ srovnal Jaroslav Kořínek význam vily pro město s důležitostí velkého roubeného stavení pro nedalekou obec Pěnčín.

Zdroj: DeníkDnes se v Riedelově vile nachází kulturní a informační středisko s knihovnou, muzeum se stálou expozicí regionální historie a historií sklářského rodu Riedelů, dobové dokumenty a sklo.

Součástí projektu je kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken, rekonstrukce fasády, expozice v prvním patře a revitalizace přední části zahrady. Největší problém je právě ve střeše. „Ocitla se v opravdu kritickém stavu. Břidlicová střecha je místy již velice tenká a mohlo by začít zatékat do budovy,“ poznamenal tajemník desenské radnice Jaroslav Müller.



Největším problémem projektu rekonstrukce vily bylo sehnání norského partnera, který projekt zaštítí, což je u dotací z Norských fondů nutnost. „Podařilo se nám to po roce a půl hledání, až u nás i byli na návštěvě,“ vzpomněl Kořínek.



V prostorech, které dosud užívá oddělení zdejší mateřské školy Zdravá školka, má vyrůst komunitní centrum a z patra se přestěhovat městská knihovna a informační centrum. „Na případnou rekonstrukci se už moc těšíme, pro obyvatele i turisty bude komfortnější mít informační centrum v přízemí,“ sdělila za centrum Lenka Neumannová.

V patře by pak podle projektu mělo vzniknout pět expozic vážících se k historii města, rodu Riedelů nebo Protržené přehradě na Bílé Desné. „Bylo by to tak pěkně dohromady na jednom místě, na jednom patře,“ dodala Neumannová.



„Ale zdaleka nebude vše hotovo. „Budova to je nádherná, ale rekonstruovat ji, to je běh na dlouhou trať a desítky milionů. Chtělo by to tak tři podobné injekce,“ popsal Kořínek. S rekonstrukcí Riedelovy vily souvisí i stěhování oddělení Zdravé školky, jejíž oddělení má v přízemí vily své místo. To by se mělo přesunout do prostor zbytku školky, které se nachází dál od centra města. Rekonstrukcí stávajícího objektu by tu mělo vzniknout nové oddělení pro cirka pětadvacet až třicet dětí, z nichž některé nyní dochází do Riedelovy vily.



Radnice chce ke školce pak posílit dopravní spojení z dalších částí města. „Uvidíme, zda nějaký menší autobus nasmlouváme nebo sami pořídíme. Mohli by s ním pak jezdit na závody třeba mladí sportovci, školní výlety,“ popsal starosta.

Vila sklářského velkopodnikatele Josefa Riedla ml. byla postavena v letech 1893–1894 podle projektu jabloneckého architekta Arweda Thameruse. Riedlové vilu vlastnili do konce 2. světové války. V roce 1945 ji musel Walter, aktivní příslušník nacistického hnutí, s celou rodinou opustit a vila byla zkonfiskována. Dnes tu sídlí mateřská škola, informační a kulturní středisko s knihovnou a malým muzeem.