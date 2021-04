Díky vedlejšímu schodišti pro správce sokolovny k uhelnému kotli vznikla v Plavech rozhledna. Jmenuje se Schovanka a dělá čest svému jménu. Je to totiž rozhledna rozhodně netypická, o to ale kouzelnější. Nedivme se, vždyť Tanvaldsko je proslavené jako mekka všech cimrmanologů.

Stačí jen projít sokolskou hospůdkou Pod Schovankou a orientovat se podle šipek. Za prvními dveřmi návštěvníka uvítá první postava z „turistické trilogie“. Protože nedaleko od Plavů v Hrádku nad Nisou je takzvané Trojmezí, tedy místo, kde se střetávají hranice Česka, Polska a Německa, vymaloval místní lidový malíř Vladimír „Ladis“ Drška tři postavy reprezentující jeden stát. Návštěvníci si Poláka, Němce a Češku určitě nespletou.

Hned za prvními dveřmi tak uvítá návštěvníky Anežka Plavská, baba s batohem na zádech a s holí v ruce, kterak míří rázným krokem k prvním schodům rozhledny. „Ale první vznikl Polák. I proto, že obcí jich hodně projíždí. Pak Němec s klasickým kloboučkem a krátkými kalhotami. A nakonec Anežka, aby hned dole návštěvníky povzbudila,“ Popsal Ladis Drška.

Stavba rozhledny nestála obec ani korunu. Trámy použil syn Ladise Lukáš Drška ze zbourané přístavby sokolovny, schodiště jen osadil zábradlím, nahoře na rozhledně se vystavěla podlaha, také ze zbytků po demolici. Vše v rámci rekonstrukce prostor hospůdky, kterou jako šéf technických služeb obce vedl. Otec pak trávil dlouhé dny výmalbou postav a panoramat.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkÚplně nahoru na rozhlednu vede pouhých 32 točitých kovových schodů. Po cestě jsou k vidění vycpaní ptáci, nedojedená svačina, petrolejové lampy či staré lyže a sáně. „Hned v hospůdce vítá návštěvníky havran, ten nám to tady celé hlídá,“ doplnil Lukáš. A úplně nahoře se turistům otevírá pohled do celého kraje. Ba až za něj, protože v Plavech rozhodně nemůžete shlížet na zříceninu hradu Trosky.

Čím to? Celý rozhled je totiž malovaný. Vladimír Ladis Drška panoramaticky pokreslil všechny čtyři stěny pohledy do Českého ráje, Jizerských hor i Krkonoš. „Podle paměti a také tak trochu s dávkou fantazie. Lidé třeba přijdou s tím, že by rádi viděli tohle nebo tohle, tak jim to tam domaluji,“ poznamenal Drška starší.

Přesně tak vznikl pohled na sousední obec Zlatou Olešnici. „Starosta chtěl aspoň špičku kostela, tak přibyl kostel a ještě jsme dali sousedům čtyři domy navíc,“ usmál se malíř.

Rozhledna vznikla během rozsáhlé rekonstrukce plavské sokolovny, kterou obec v roce 2017 převzala. Zbrusu nový je interiér hlavního sálu, využívaného nejen ke společenským akcím, ale i jako tělocvična pro žáky z místní základní školy. Upraven je velký bar v přísálí i zákulisní prostory pro vystupující. Loni prošla obnovou fasáda sokolovny, zbourána byla nehezká přístavba.

Obec do rekonstrukcí nalila několik milionů korun. „Rozhledna je takovou třešničkou na dortu. A protože byla vytvořena zdarma, nominovali jsme pana Dršku na ocenění Křesadlo, což je cena pro dobrovolníky všeho druhu,“ přiblížil starosta obce Milan Hloušek.

Hospůdku po rekonstrukci obec pronajala místním podnikatelům. Rozhledna je přístupná v otevírací době. V dnešní době, kdy jsou restaurace uzavřeny coby jedno z opatření proti šíření koronaviru, se stačí domluvit na obecním úřadu.