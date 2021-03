Na náměstí ve Velkých Hamrech stojí budova někdejšího kina, které nechali přistavět sokolové ke zdejší sokolovně na počátku 20. let minulého století. Ve své době to bylo dokonce největší kino v okrese Jablonec nad Nisou. Nyní ho čekají změny.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Chodil jsem do kina rád a hodně. Ještě v první polovině 90. let se tady promítalo, jenže zájem lidí upadal. Nakonec ho sokolové prodali soukromé osobě,“ popsal místní rodák Radomír Šefr, který připravuje fotografickou připomínku stého výročí zprovoznění kina.

Nyní je všechno jinak. Budovu koupila zdejší radnice, má tu vzniknout až deset velkometrážních bytů pro rodiny. Záleží však na dotačních příležitostech. Město zaplatilo za objekt a přilehlé pozemky 2,4 milionu korun. „Rekonstrukci, která zahrnuje i rozdělení sálu na patra, máme spočítanou na 30 milionů korun. Budeme se snažit získat dotace,“ vysvětlil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Velké Hamry mají více než tři sta obecních bytů, to je ale málo. „Chybí nám větší rodinné byty, malých máme dostatek,“ přiblížil starosta. Důležité je přitom podle radnice získávat a udržet mladé perspektivní rodiny. K tomu by nové byty měly dopomoci.

Předběžné plány počítají i s určitou přístavbou a celkovou rekonstrukcí objektu. „Hyzdí centrum města, chceme to tady zkrášlit,“ popsala místostarostka Klára Pospíšilová. Polepšit si má i Obecní cukrárna sídlící v objektu. „Chceme rozšířit její zázemí hlouběji do budovy. Když jsme cukrárnu před lety otevírali, nečekali jsme takový zájem, mnohdy tam provozovatel nestíhá,“ popsal starosta.

Ale to není vše, co radnice naplánovala v bytovém fondu. Už nyní probíhá rekonstrukce staré vily na okraji města směrem na Tanvald. Vyrostou tu tři sociální byty. „Myslíme především na pracující samoživitelky. Do konce roku bude hotovo. Do té doby připravíme podmínky pro získání bytu,“ vysvětlil Jaroslav Najman.

Radnice vilu vykoupila za půl milionu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedení radnice se obávalo, že by z vilky mohla vzniknout další ubytovna pro sociálně slabé, kterých je ve městě už několik. „Statik zjistil, že dům je napaden dřevomorkou, což znamená velkou investici. Obchodníci s chudobou ale chtějí dům levně koupit a pak jen vybírat nájem,“ poznamenal Najman.

Rekonstrukce bude stát osm milionů korun, musí se třeba vybourat dřevěné stropy a vystavět nové. „Vedle domu je i hezká zahrada, proto jsme se rozhodli využít ho pro sociální bydlení navázané na malé děti,“ zmínil starosta. Před časem město přemýšlelo o nových bytech v objektu někdejšího internátu bývalé továrny. Nakonec se jako ekonomičtější ukázala být demolice.

Další byt by měl zůstat městu v budově nádraží Velké Hamry, o jehož převodu jedná radnice se Správou železnic. „Určitě tu chceme zachovat byt a v plánu je také nějaká menší expozice o historii železnice ve Velkých Hamrech a okolí,“ doplnil starosta Jaroslav Najman.