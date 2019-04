Průběh celého setkání můžete sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na Setkání s hejtmanem dělo.

Řeč přijde na modernizaci výstavby nemocnic v souvislosti s ohledem na způsob léčby a požadavky moderní medicíny, pohled lékařů a pracovníků lékařské péče na modernizaci a financování krajských nemocnic.

13.06 - Debata byla zahájena a Petr Vodseďálek předal slovo hejtmanovi Martinovi Půtovi.

12.45 - Začali přicházet první hosté.

12.40 - Role moderátora se ujal šéfredaktor Libereckého deníku Petr Vodseďálek.

12.36 - Kromě hejtmana Libereckého kraje Martina Půty jsou hosty: náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka, generální ředitel a předseda představenstva Krajská nemocnice Liberec a.s. MUDr. Richard Lukáš, PhD., náměstek pro koordinaci výstavby nového pavilónu, oddělení koordinace výstavby nového pavilónu KNL a.s. prof. Ing. Petr Moos, CSc., ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra Centrálních operačních sálů, členka představenstva KNL, a.s. Mgr. Marie Fryaufová, ředitel jilemnické nemocnice MUDr. Jiří Kalenský a předseda předseda představenstva českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Alena Riegerová a šéf kolegia primářů KNL MUDr. Adam Vitouš.

12.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem Libereckého kraje, která za malou chvíli začne v Liberci. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.