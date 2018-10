Deník vybíral eso mezi voříšky. Pětadvacet psů soutěžilo o přízeň publika

Jablonec nad Nisou – Pokud jste v sobotu odpoledne procházeli centrem Jablonce, nemohli jste přeslechnout hlasitý štěkot psů, který se nesl z letní scény Eurocentra. Pokud jste dorazili až na místo, zjistili jste, že tu 25 kříženců čeká, až se blýsknou v oblíbené soutěži Jablonecký voříšek.

Za svoji hravost a uličnictví si hlavní cenu odnesl malý kříženec Žolík, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Odměna čekala na všech 25 psů, a to v kategoriích jako minipes, šikula, star dance či rošťák. Redakce také vybírala svého favorita a našla ho. Voříškem Jabloneckého deníku se stal šikovný pes Max.

A jak taková soutěž probíhá? Lučanský útulek Dášenka s ní má bohaté zkušenosti, přeci jen voříška pořádá už dvacátým rokem. Na tento jubilejní ročník měl dorazit herec a zpěvák Dan Hůlka, pro nemoc se však omluvil.

Nejdůležitější jsou ale v této soutěži samotní psi a jejich páníčci. Dále se musí vybrat prostor, zajistit ceny a sestavit porotou, která dovednosti psů bude hodnotit. „Na pódiu máme postavenou překážkovou dráhu a aby to nebylo tak jednoduché, dali jsme do misky na zemi piškoty a různé pamlsky,“ říká za útulek Dášenka Dagmar Kubištová, která celým odpolednem provázela.

HOP NA ZÁDA!

Františka, Flíček, Rony, Rex, Max, Maxík a další pejsci různých velikostí a barev předvedli, co umí. Někteří se nechali vyvést z míry, svého páníčka neposlechli a z pódia „po anglicku“ zmizeli. Jiní byli zase tak vycvičení, že je psí obecenstvo vůbec nerozhodilo. „A za svoji soustředěnost a výbornou práci se svojí paničkou získal cenu Jabloneckého deníku kříženec kokršpaněla Max. Úžasné bylo například to, jak své paničce skočil na záda,“ zhodnotila v sobotu výkon vítěze autorka těchto řádek, která zasedla do poroty soutěže.

Ale každý účastník předvedl nějakou dovednost a každý měl svoje kouzlo. Někteří umí stahovat ponožky, jiní dávat pac, házet mince do kasičky, přinést vajíčko nebo přeskočit překážky. Další psi zase skvěle ovládají gaučing nebo umí rychle vyhledávat potravu. To šlo snad každému pejskovi nejlépe.

Z BLÍZKA I DALEKA

Někteří pejsci byli přímo z útulku Dášenka, jiní zase přijeli až z Karlových Varů. „Včetně dnešního ročníku prošlo soutěží za 20 let 680 voříšků,“ poznamenala Dagmar Holanová.

V areálu Eurocentra se voříšek konal už počtvrté. „Začínali jsme na louce u konečné tramvaje. Tehdy jsme měli přihlášených až 55 psů a v porotě zasedl poprvé Josef Dvořák,“ dodala organizátorka akce. Soutěž se pak přesunula do Tyršova parku a dnes se koná v Eurocentru vždy začátkem října. Tak zase za rok psí kamarádi.