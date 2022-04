Není to ani zdaleka první a zřejmě ani poslední hra, kterou zdejší ochotníci pod taktovkou Vlaďky Koďouskové v uplynulých letech předvedli. Spolek se ve svém repertoáru zaměřuje především na pohádky a komedie, sem tam ale zabrousí do vážnějších témat, viz například hra Krysař autora Jakuba Kolára.

S každou inscenací se DS Vojan Desná – Mladá haluz účastní divadelních přehlídek, s mnoha tituly se dostal i na celostátní a národní festivaly. Vedle divadelní tvorby se ochotníci zapojují i do organizace městských slavností a dětského karnevalu.

Ochotníci mají v Desné dlouhou tradici. Činnost ochotnického divadla se dle historických pramenů datuje již od roku 1874. 1. října 1945 při TJ Sokol v Dolním Polubném pak vznikl český ochotnický spolek. Už 7. listopadu ve 20 hodin se z jeviště hotelu Sklář v Dolním Polubném ozvala čeština ve frašce Kamila Nováka Kontrolor Zajíček. Po roce 1948 se spolek stal součástí Závodního klubu Jabloneckých skláren.

Vojan Desná se v 60. letech přesunul do kulturního domu Sklář v Desné, kde má zázemí i dnes. 90. léta minulého století byla pro ochotnické divadlo v Desné hubená, velkou obrodou prošlo až v novém miléniu.

Nástup nové divadelní generace se dá datovat od roku 2005. Děti pod vedením Vlaďky Koďouskové připravily vystoupení, které předvedly 11. listopadu toho roku na oslavách 60. výročí vzniku původního Vojanu. Jednalo se o ukázku pohádky Lotras Buriburda, která měla premiéru v dubnu následujícího roku. Došlo tak ke spojení Vojanu a tanvaldského Dětského divadelního souboru Strčprstskrzkrk při Domu dětí a mládeže Ulita. Z tanvaldského dramaťáku se několik mladých herců přesunulo do Desné.

Hra Žena v Trysku století se v roce 2008 již hrála pod hlavičkou Vojan Desná – Mladá haluz. „Do Vojanu tenkrát přišlo několik dětí. Nacvičili jsme scénku a vystupovali na Desenských slavnostech. Moderátorka nás uvedla jako mladou větev Vojanu. Na to pak někdo zareagoval, že to už rovnou mohla říct haluz, a už nám to zůstalo,“ pousmála se Koďousková.

Zdroj: DeníkVšichni ochotníci Vojanu bydlí po celém regionu, sjíždí se z Tanvaldu, Josefova Dolu, Jablonce, Smržovky, Nové Vsi, Loužnice, Semil i Harrachova. „A když si připočtete, že všichni studují a pracují, v několika případech na směny, tak sejít se na zkouškách a naplánovat termín představení je pořádná fuška,“ popsala Koďousková.

Velký úspěch před několika lety sklidila adaptace pohádkové hry S čerty nejsou žerty. „S velkou drzostí jsme se obrátili na autory filmové pohádky, tedy scénáristu Jiřího Justa a režiséra Hynka Bočana. Oba nám dali své svolení k divadelnímu nastudování. Scénář ale prakticky neexistoval, takže jedna dobrá duše seděla několik dní u videa a přepisovala slovo od slova. Tak vznikl scénář, který jsem pak upravila pro divadlo,“ vzpomněla režisérka a vedoucí DS Vojan.

Představitelé Doroty a Petra Máchala dostali ceny za herecké výkony na přehlídkách v Hrádku a v Josefově Dole. Tam přibyla i cena za scénu.

Dalším velkým úspěchem byla hra Úžasná svatba, se kterou se Mladá haluz dostala na národní přehlídku Divadelní piknik Volyně. Tento úspěch nastartoval i další komedii, kterou byl Natěrač. S touto hrou se soubor dostal v současné době nejvýše, neboť byl zařazen do programu Jiráskova Hronova 2020, což je celorepubliková přehlídka všech divadelních amatérských aktivit.

„Když jsme začali zkoušet pohádku Sněhová královna, počítali jsme s premiérou v lednu 2020. Díky covidovým opatřením se zkoušení protáhlo na další dva roky. Obsazení některých postav se několikrát změnilo, z malých sněhových vloček jsou teď slečny a hlavní postavy Gerda a Kaj se ze školních lavic chystají do lavic studentských,“ popsala režisérka.

Přijďte se přesvědčit, jak se povede Gerdě a Kajovi v ledovém království Sněhové královny 1. května v 15 hodin do Kulturního domu Sklář.