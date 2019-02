Jablonecko - Čtenáři Jabloneckého deníku v internetovém hlasování rozhodli o finalistkách Princezny z tanečních 2013

Kdo dostane na hlavu korunku? Která dívka z podzimních kurzů TOPDANCE v jabloneckém Eurocentru získá titul Princezna z tanečních 2013? O tom rozhodnete právě vy, čtenáři Jabloneckého deníku. Dnes představujeme deset finalistek, které vzešly z internetového hlasování na našich webových stránkách. Své hlasy jste mohli dát do půlnoci 11. listopadu.



„Zatímco semifinále bylo pouze s elektronickými hlasy, ve finále dívky sbírají i hlasy z tištěných kuponů. Ty mají ale hodnotu desetkrát vyšší než hlas na internetu," zopakoval systém soutěže, která měla v loňském roce velký úspěch, taneční mistr Libor Jäger. Aby měla všechna děvčata ve finále ale stejné startovací podmínky, začínají se skóre od nuly. Kupon najdete v tištěném vydání Jabloneckého deníku.



Vystřižené kupóny s vyznačením čísla dívky, které dáváte hlas, můžete do redakce zasílat průběžně. Pod svým jménem můžete poslat neomezený počet originálních kupónů.

Hlasovat v internetové anketě ale tentokrát už jde pouze jedenkrát z unikátní IP adresy.

„Kupón budeme na stránky zařazovat několikrát, alespoň však dvakrát týdně," poznamenala hospodářka redakce Petra Berková, u které se budou hlasy sčítat.



A kdy bude jasno? Vítězku odtajníme 12. prosince večer v jabloneckém Eurocentru, kde se od 19 hodin koná závěrečný věneček tanečních kurzů. Hlasovací kupony musíte do redakce doručit nejpozději do 11. prosince do 12 hodin, abychom měli čas na sečtení, přípravu a vypsání diplomů.



Co na děvčata čeká pěkného? Určitě se všechny těší především na korunky, které nevyrábí nikdo jiný než Olga Kopalová z firmy ŠENÝR, jejíž koruny zdobí i Českou miss. Každé krásce náleží i krásná květina a dárky. Jen namátkou jmenujme poukázky na špičkové ošetření pleti u renomované kosmetičky, sklo, bižuterie a další.



„Aby to mladým mužům nebylo líto, že vše se bude na věnečku točit pouze kolem dívek, můžeme už nyní prozradit, že připravujeme titul Sympaťák parketu," dodala zástupkyně redakce Jabloneckého deníku.