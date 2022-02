V Liberci hasiči vyrazili také k osmi případům, které byly spojeny s místními rozvodněnými toky. Pomáhají čerpat vodu ze sklepů, zahrad a ze zatopeného areálu firmy.

Nejvíce událostí, ke kterým hasiči museli vyrazit, se stalo na Semilsku. Šlo o popadané stromy a také pomoc při čerpání vody ze sklepů a čištění propustků pro odtok vody. Také na Jablonecku převládají události se stromy. U Rychnova spadl na silnici vzrostlý smrk, který museli hasiči odstranit. U Loužnice zase zkomplikovala dopravu nehoda a voda na silnici. Na Českolipsku hasiči vyjížděli ke dvaceti popadaným stromům.

V Jablonném v Podještědí v Zahradní ulici skončila na zemi plechová střecha objektu, která nevydržela nápor větru. V Lomnici nad Popelkou v ulici Jilemnická řeší hasiči obdobný případ, kdy museli odstranit utržené plechy střechy a zbylé části zajistit proti dalšímu pádu. Živly řádily také u lomnických skokanských můstků, kde napáchaly velké škody.

Až do pátečního rána je v platnosti výstraha meteorologů před silným větrem. Nejhorší situace by měla být do čtvrtečních 14 hodin, kdy předpověď klesá z vysokého na nízký stupeň nebezpečí.