Jablonec n. N. - Jablonecká radnice se rozhodla pro obnovu dětských hřišť. Chtějí se zbavit především nebezpečných prolézaček a opravit oplocení.

Dětské hřiště. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Zničené a nebezpečné oplocení a poničený povrch hřišť pro mládež, nekvalitní a zastaralé prolézačky nebo pískoviště s nevyhovujícími betonovými obrubami. Tak vypadá současný stav u téměř stovky dětských hřišť v Jablonci. Proto v budoucích třech letech chce jablonecká radnice do jejich obnovy investovat třináct a půl milionu korun.



Ze sedmdesáti dětských hřišť je pouze čtrnáct vyhovujících z hlediska bezpečnosti. Jejich obnova přijde na více jak devět milionů korun.

„Revitalizací projdou jak velká hřiště pro mládež, tak ta malá pro děti do patnácti let,“ zmínila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Jablonecká radnice začne s obnovou tří velkých hřišť. Jedná se především o lokality, kde žije hodně dětí, a kde se počítá, že děti budou díky plánované zástavbě přibývat. Peníze by měly plynout na revitalizaci dětského hřiště v ulici Táboritská, kde jsou v současné době pouze torza po bývalém hřišti, dále na obnovu hřiště v ulici Vlaštovčí a v Kokoníně.



Úprava hřišť, která potřebují zbavit především nebezpečných prolézaček, by se měla začít realizovat příští rok s tím, že město každoročně přispěje na jejich revitalizaci čtyři a půl milionu korun. „Měla by být obnovena alespoň tři velká a devět malých dětských hřišť,“ vypočítala Jana Fričová.

Malá hřiště se vyskytují především na sídlištích, kde je zapotřebí i zcela odstranit osm hřišť a deset pískovišť s betonovými obrubami. U stávajících pískovišť dojde postupně během tří let k výměně písku.



V Jablonci chtějí upravit také hřiště, která slouží ke sportovním účelům starších dětí. Stav oplocení a asfaltového povrchu je totiž katastrofální. Na jejich opravu by měla padnout částka téměř šest milionů korun. Jablonecký místostarosta Lukáš Pleticha poznamenal, že budou opraveny nejvíce poškozené povrchy sportovišť.