Děti bavila loutková představení. Proběhl 28. ročník Turnovského drahokamu

Turnov – Diváci Turnovského drahokamu ocenili soubor z Lázní Bělohrad, u poroty zvítězil loutkář z Jablonce.

V neděli odpoledne skončil loutkářský maraton pro dvanáctku souborů ze severovýchodních Čech, více než tisícovku nejmenších diváků a hlavně pro odbornou porotu a členy turnovského divadélka Na židli, kteří už poosmadvacáté v městském divadle pořádali regionální přehlídku nazvanou Turnovský drahokam.

V sobotu ráno ji slavnostně zahájil starosta města Tomáš Hocke, aniž by tušil, že poté zhlédne oceněné představení úvodní pohádku loutkářů s názvem Co viděly vlaštovky, která nakonec získala nejvíce hlasů od nejmenších diváků. „Ohromně nás to překvapilo, protože jsme tu v Turnově poprvé a proto si toho strašně vážíme. Příští rok přijedeme určitě zas,“ řekla za soubor Šíro Lázně Bělohrad Lenka Hrnčířová.

Odborná porota však měla jiný názor a na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim letos poslala loutkáře Rudolfa Hancvencla ze známého divadélka Vozichet z Jablonce nad Nisou s vlastní inscenací Bůhví, jak to bylo.

„Letos už na Chrudim pojedeme popáté, jednou jsme postoupili i na Jiráskův Hronov, takže letos jsme už připraveni na všechno. Vítězství v Turnově nás velice potěšilo. Jezdíme sem pravidelně skoro dvacet let a je to tu bezvadné,“ řekl Hancvencl.

DVĚ DOPORUČENÍ

Doporučení na chrudimskou přehlídku ještě získaly soubory z Chlumce nad Cidlinou s Thurberovou adaptací O lidech-hrají zvířata a liberecké Divadélko na kliku s klasickou hrou O slepičce kropenaté. Liberečtí také získali nejvíce uznání za kreativní přístup, herecké podání i za originální využití dekoračního prvku.

Divadelním představením se stalo i předávání cen nejpilnějším divákům. Děti podělila řada místních sponzorů. Od knížek, hraček, společenských her, slev na nákupy, poukázky na raftové sjezdy po Jizeře, až po sladký dort z místního cukrářství. Marionetu opravdového Kašpárka si domů šťastně odnášela malá Bára Poláková z Turnova, která navštívila nejvíce z dvanácti představení. Závěrečným zvonečkem pak zacinkal principál pořadatelského divadélka Na židli Petr Záruba.

„Budou-li ministerstvo, Liberecký kraj, město Turnov i další sponzoři zase tak štědří jako letos, doufám, že se s vámi všemi tady setkáme zase třetí březnový víkend příštího roku,“ řekl do hlasitého potlesku nadšených diváků.

Otakar Grund