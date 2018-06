Děti čtou nevidomým dětem. Nový dobrodružný titul je už pokřtěný

Liberecký kraj – Audioknihu načetly děti za den.

Křest audioknihy Útěk Kryšpína N., který načetly děti z celého Libereckého kraje.Foto: Deník / Gabriela Volná Garbová

Děti čtou nevidomým dětem. Takto jednoduše zní název projektu, za kterým se ovšem skrývá 17 let tvrdé práce, o niž se dělí dospělí a školáci z celého kraje. Díky jejich úsilí si tak děti se zrakovým postižením mohou každý rok „přečíst“ novou zvukovou knihu. Pro letošek vybral realizační tým román Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. Audiokniha byla pokřtěna v rámci Festivalu dětského čtenářství.

Smutný příběh o nedoslýchavém chlapci, který uteče před šikanou spolužáků do temného lesa, vybrala Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci. „Letos jsme byli neuvěřitelně rychlí. Dětské role jsme stihli namluvit během jednoho dne a ani jsme si to pořádně neužili. Je to znamení toho, že příští rok bychom měli vybrat nějakou rozsáhlejší knihu,“ postěžovala si s nadsázkou Vojáčková, zatímco scénáristka Jana Patková nesouhlasně vrtěla hlavou. „Byla jsem ráda, že je tentokrát na nahrávce celá kniha. U dramatizace Matyldy Roalda Dahla jsem plakala, když jsem škrtala ty nádherné pasáže,“ vysvětlila.

JAK VYJÁDŘIT EMOCE

Rozsah knihy je jen jedním z mnoha kritérií, podle nichž Radka Vojáčková tituly vybírá. „Zaměřujeme se na romány českých autorů, které osloví žáky od 4. do 7. třídy. Naším cílem totiž není jen nahrát audioknihu, ale také přivést co nejvíce dětí ke čtení,“ sdělila knihovnice, proč volí příběhy, kde si „zahraje“ co nejvíce aktérů. Také letos se jich na natáčení podílely nejméně dvě desítky. „Namlouval jsem nadporučíka Valtra. Sám bych si dospěláckou roli nedal, ale režie rozhodla jinak,“ svěřil se student prvního ročníku jilemnického gymnázia Ondra Hellmuth.

„Je to už moje třetí audiokniha. Poprvé jsem namlouval už ve druhé třídě. Do školy přišla nabídka a pak jsem prošel konkurzem,“ dodal Ondřej. Zvukové knihy, v nichž sám účinkuje, ale poslouchá nerad. „Jsem moc sebekritický,“ vysvětlil. Podle něj je na nahrávání nejtěžší vyjádřit emoce, i když zrovna „nekřičíte nebo nenadáváte.“

Natáčení probíhá v nahrávacím studiu krajské knihovny. Kdo by očekával složitou aparaturu, byl by zklamán. Jak podotkla Radka Vojáčková, režisérce už dnes stačí jen mikrofony a jedna malá krabička.

Na křest dorazila také autorka románu Ivona Březinová, která připomněla, že už je to potřetí, co její dílo namluvily děti. „Je pro mě zajímavé sledovat, co se s mým textem děje a jak z toho vznikne něco úplně jiného. Jsem moc zvědavá, jak děti uchopily postavy,“ poznamenala spisovatelka, která knihu ještě neslyšela.

Na Kryšpínův příběh se těší i zrakově postižený Martin Jozífek, student Akademie Jaroslava Ježka. „Knihy většinou čtu přes syntetizátor. Mám rád fantasy a detektivky. Nahrávky z liberecké knihovny jsou lepší v tom, že je načetlo více lidí,“ řekl nadaný klavírista, který stejně jako v předchozích letech zahrál na křtu několik skladeb.