Ten se uskutečňuje pod patronací Nadace Konto Bariéry. „Cílem projektu je sbírat dětské knížky, které poslouží dál dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí,“ vysvětlila Marie Matějíčková z Kontaktu s tím, že projekt funguje průběžně již od roku 2015 a za tu dobu bylo předáno potřebným více než 500 knih.

„Mezi obdarovanými jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin a také instituce pracující s dětmi. Knihy byly předány například i dětem, které žijí na ubytovnách v Liberci,“ dodala Matějíčková. Projekt Druhý život dětské knihy trvá do odvolání a zájemci mohou dětské knihy nosit do Centrálního klubu seniorů (Palachova 504/7, Liberec 1) od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hod. a v pátek od 10 do 14 hodin. O knihy se mohou přihlásit i instituce pracující s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.