Děti mohou napsat Ježíškovi

Jablonecko - Začíná advent. V neděli rozsvítí v Jablonci vánoční strom. Dorazí také Santa Klaus.

Vánoční kamion, ilustrační foto.Foto: Deník / Redakce

Desetimetrový smrk před jabloneckou radnicí už okukují děti. Ty menší trošku nedůvěřivě a přitom dychtivě, ty větší myslí na to, až se rozsvítí. Dočkají se, stane se tak v neděli 2. prosince po 17. hodině. A kdo chce, může Ježíškovi napsat i dopis.

Je tu advent a je to vidět na každém kroku. Nejen ve výlohách obchodů. „Vánoční strom zdobí i radniční vestibul a ve výlohách informačního centra v přízemí radnice jsou betlémy, které vyráběly jablonecké děti,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

I letos bude kromě stromu osvětlená také radnice, sloupy veřejného osvětlení na náměstí i v ulici Komenského a také stromy v Kamenné ulici. Ústředním motivem vánoční výzdoby je sněhová vločka. Světýlka i ozdoby na stromeček jsou ještě zánovní, poprvé vytvořila vánoční atmosféru v Jablonci vloni.

O víkendu se s tradičním rozsvícením stromů doslova roztrhne pytel. V Tanvaldu na centrálním parkovišti začne program v sobotu 1. prosince v 16.30. „Vystoupí děti z místní základní umělecké školy, k vidění bude živý betlém,“ přiblížil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Malebné rozsvícení betlému Josefa Jíry před Boučkovým statkem v Malé Skále se uskuteční v sobotu 1. prosince od 16.30 hodin.

V mnoha menších obcích už svítí vánoční stromy na návsích či u sokoloven, jen na Železnobrodsku třeba na Hrubé Horce nebo ve Bzí. V Železném Brodě rozsvítili vánoční strom na náměstí 3. května v pátek. Předcházel tomu vánoční jarmark a kulturní program na Malém náměstí.

Jablonecká radnice je slavnostně vyzdobená zvenku i uvnitř. Ve vestibulu stojí jako už tradičně velký betlém od Tomáše Gärtnera s figurami vyřezanými z lipového dřeva a vánoční stromek.

„Stromek v budově radnice už pátým rokem zdobíme ozdobami, které nám vždy půjčí regionální výrobce. Letos to jsou skleněné, ručně foukané a malované ozdoby od firmy Goja,“ popsala Lucie Kocourková z oddělení školství, kultury a sportu.

Ve výlohách informačního centra je opět keramický betlém, který vyráběly děti a učitelky jabloneckých školek a také betlém základní umělecké školy.

TAJNÁ PŘÁNÍ

I letos děti o první adventní neděli najdou pod velkým stromem na náměstí tradiční proutěnou schránku Ježíškovy pošty. Kdo ale nestihne vhodit svůj dopis s těmi nejtajnějšími přáními, nemusí se bát, že Ježíšek psaní nedostane.

„Speciální schránka bude totiž k dispozici ještě v následujícím týdnu, od pondělí 3. do pátku 7. prosince, v informačním středisku v přízemí radnice,“ potvrdila Markéta Hozová.

DORAZÍ I SANTA

Vzpomenou si Železnobrodští na příjezd kamionu se Santa Klausem? Před dvěma lety zavládlo na tamním náměstí 3. května doslova davové šílenství. A je to tu zase. Tentokrát dorazí kamion Coca-Coly do Jablonce. V sobotu 1. prosince na parkoviště u obchodního centra Rýnovka. Program začíná při čekání na Santu a od 16 hodin se mohou děti i dospělí zapojit do soutěží a naučit se Santův vánoční tanec. Předpokládaný příjezd kamionu je pak v 16.30.