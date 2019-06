Jablonec n. N. – Opraví dopadovou plochu na dětském hřišti v ulici F. L. Čelakovského. Celkové náklady na rekonstrukci budou činit bezmála 780 tisíc korun.

Dětské hřiště v Čelakovského se dočká nového povrchu. | Foto: O. Simm

„Díky přímému zadání zakázky můžeme urychlit opravu dopadové plochy dětského hřiště, které je značně poškozeno a nevyhovuje bezpečnostním normám. Dětem tak hrozí riziko úrazu,“ popsal náměstek primátora Štěpán Matek. „Pokud by proběhlo standardní výběrové řízení, celý proces by trval mnohem déle a hřiště by se muselo pro veřejnost uzavřít. Do tohoto bodu jsme však s ohledem na blížící se letní prázdniny nechtěli dojít, a proto jsme zvolili rychlejší řešení,“ doplnil Štěpán Matek.