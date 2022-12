Z obří pětipatrové budovy zůstane stát železobetonový skelet, do kterého budou vestavěny byty. Zároveň budou na přilehlých pozemcích další tři domy postaveny zcela od základů. "Bude postaveno 140 bytů s plochou od 50 do 120 metrů čtverečních. Ke každým 50 metrům bytové plochy vzniknou dvě parkovací místa," sdělila společnost Dioptra na dotaz Deníku. K realizaci projektu podle společnosti dojde v letech po roce 2025.

Turnovská radnice do projektu přestavby brownfieldu a výstavby nových bytových domů vstoupí podílem na infrastruktuře. Před domy směrem k silnici má vzniknout široký chodník. "Chceme, aby místo dostalo hned v počátku reprezentativní ráz. Tak, aby tam nechybělo nic z infrastruktury. Zatím jsme stále v jednání s investorem," podotkl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Nové malé sídliště

Radnice uvítala, že se z areálu Dioptry nestane další zanedbaný areál. „V podstatě zde vznikne nové malé sídliště. Zatím jen nevíme, zda se bude jednat o byty nájemní nebo k prodeji," doplnil starosta.

V přibližně čtrnáctitisícovém Turnově byty chybí dlouhodobě, jejich ceny jsou nad celorepublikovým průměrem. „Výstavbou nových bytů očekáváme tlak na snížení cen nemovitostí ve městě," poznamenal Hocke.

Nevzhledná budova Dioptry zmizí z mapy Turnova. Vzniknou byty a optické centrum

Zatímco projekt plánuje společnost Dioptra spustit kolem roku 2025, v těsném sousedství finišuje stavba hypermarketu Kaufland. „Ve spolupráci s místním developerem jsme našli vhodnou příležitost, v květnu letošního roku jsme zahájili výstavbu. Otevření nového hypermarketu plánujeme ke konci února roku 2023,“ přiblížila mluvčí společnosti Renata Maierl.

Součástí slavnostního otevření prodejny bude i celodenní program pro zákazníky. Kaufland do Turnova přinese také nabídku zhruba padesáti nových pracovních míst.

Centrum Akademie věd

V areálu kromě bytových domů a hypermarketu vznikne i nový objekt pro vědce z Výzkumného centra speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC, což je oddělení Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR.

To nyní sídlí na okraji Turnova v nájmu v jedné z dnes už poněkud historických budov z minulého století postavených zejména pro účely výroby klasické optiky, která nevyžadovala speciální prostředí. Druhou budovu využívá v centru Turnova.

A to je to, co zaměstnancům centra dělá vrásky. „Udržovat zde laboratoře s čistými prostory je náročné i nákladné. Navíc tu už nelze dosáhnout vyšší čistoty vzduchu, kterou bychom potřebovali pro nejpokročilejší výzkum a prototypování,“ vysvětlil výkonný ředitel centra TOPTEC Vít Lédl.

Posílá výrobky do vesmíru. Teď jedinečné turnovské TOPTEC centrum slaví výročí

Oba objekty vzdálené od sebe více než kilometr jsou výrazným omezením pro další rozvoj centra. Dalším důležitým aspektem je fakt, že smlouva o pronájmu budovy na okraji města má platnost do roku 2025. „Tato situace naléhavě volá už delší dobu po řešení, a proto se vedení Ústavu fyziky plazmatu rozhodlo tento stav změnit a postupně vybudovat pro centrum adekvátní prostory, které budou splňovat jak kapacitní, tak další nároky na moderní výzkumné centrum,“ doplnila Dana Marková za TOPTEC.

Vedení centra se na případnou stavbu nové budovy v Turnově těší. „Měli jsme nabídku na přestěhování do Prahy, ale chceme zůstat v Turnově. Většina našich lidí je místních a tradice optiky tady je obrovská. Chceme ji zachovat a posunout ještě dál,“ doplnil Lédl.