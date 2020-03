Naivní divadlo se tak připojilo k řadě podobných uměleckých organizací, které se rozhodly publikum oslovit virtuální cestou. A v Liberci nejsou jediní. Na koncert přenášený online se například připravuje i liberecký Big'O'Band.

„Zatím tam máme přístupné dvě inscenace, ale postupně je budeme obměňovat,“ sdělil ředitel Naivního divadla Stanislav Doubrava. K vidění je momentálně představení pro nejmenší diváky Budulínek a loutková hudební pohádka na motivy baletu P. I. Čajkovského Labutí jezero.

„Je to v současnosti to jediné, co směrem k veřejnosti můžeme udělat,“ dodal ředitel a zároveň upozornil, že jinak se v divadle stále něco děje. „Zaregistrovali jsme se u dobrovolnického centra a šijeme roušky. Budeme také zkoušet na novou premiéru,“ vysvětlil Doubrava. Kromě toho se divadlo leskne jako nikdy dříve, vynucenou přestávku využilo k úklidu. „Je strašně hezký pohled na lidi, jak se snaží zapojit a něco dělat,“ okomentoval ředitel.

Šaldovo divadlo zatím podle vedoucí marketingu Michaely Pompové hledá způsob, jak se dostat ke svým divákům. V plánu podle ní mají online přenos některé oblíbené inscenace. „V rámci nařízení se ale musíme vypořádat s řadou technických věcí,“ vysvětlila s tím, že se divadlo se svými příznivci snaží zatím komunikovat aspoň přes sociální sítě.

Vládní nařízení nechce obcházet ani liberecká kapela Big'O'Band, která pro své fanoušky připravuje online koncert. Podle jejího kapelníka Marka Ottla je ale problém v tom, že by se na něm podílelo více než třicet lidí. „Akceptujeme rozhodnutí, že lidé by se, pokud to není nutné, neměli srocovat. Celá akce na online přenosy je připravená, vše je naplánované, ale protože nesnášíme systém obcházení nařízení a vymýšlení, jsme nuceni přenosy odložit minimálně po dobu tohoto nařízení,“ poznamenal Ottl s tím, že nechtějí ohrozit ani sebe, ani techniky.

Pro potěšení své i svých fanoušků proto aspoň připravili videoklip Hit it by Big'O'Band, který je kompletně natočený pouze na telefony a také zvuk je smíchaný z telefonních zdrojů. Fanoušci kapely najdou odkaz na klip na jejím facebookovém profilu.

Na své malé návštěvníky myslela i liberecká iQLANDIA. Na svém Facebooku i na webových stránkách zveřejňuje každý den jeden chemický pokus. Děti i jejich rodiče si tak za pomoci surovin, které najdou v koupelně nebo kuchyni, mohou vyrobit třeba vznášející se kapku.