MÓDA 2020 – Next Generation

Olga Rusakova – módní guru, Jiřina Tauchmanová – módní návrhářka, Michaela Möllerová – autorské šperky, Alexandre Sokolov – kadeřník, Jiřina Matoušová – werso, Lucid – autorské šperky Účinkují: Leona Machálková a Jan Smigmator.

Moderují: Petra Peterková a Pavel Žur.

Už 8. září se uskuteční akce Móda 2020 – Next Generation. „Věřím, že to bude módní show, o jaké se bude ještě dlouho mluvit,“ vzkázal ředitel Městského divadla Jablonec Pavel Žur.

Projekt podle něj naváže na tradiční akce, které v minulosti Jablonec nabízel. Tato akce ovšem přichází se zcela novodobým a novátorským pojetím, v němž se snoubí svět kultury a trendů, tradice a módních výstřelků, duchovna a estetiky.

Objeví se zde moskevská rodačka a módní guru Olga Rusaková. Spolupracovala s předními návrháři i ruskými prezidenty. Po dlouhou dobu dělala designérku prezidentu Gorbačovovi. Její tvorba je velice originální, prezentující dlouhé malované šaty a další originální materiály vycházející z ruské historie.

Dále se představí česká módní návrhářka Jiřina Tauchmanová, Jiřina Matoušová s luxusním prádlem značky Werso, autorské šperky pod značkou Misamo předvede Michaela Möllerová a společnost Lucid. Alexandre Sokolov nabídne kadeřnickou ochutnávku. Už více než 20 let ohromuje tento rodilý Rus žijící v Praze kadeřnický svět, a to jak ve výčesové tvorbě, tak ve střizích a barvení. „Už se do Jablonce těším, bude to zajímavá zkušenost a skvělá show,“ sdělil Sokolov.

Jak na mole, tak při reportážní práci mohou diváci sledovat finalistku České Miss 2017 a druhou vicemiss soutěže Top Model of the Year Markétu Matoušovou. V hudební části vystoupí Jan Smigmator a Leona Machálková. Program moderuje dvojice Petra Peterková a Pavel Žur.

„Chceme našim příznivcům nabídnout něco, co tu ještě nebylo. Spojit světy umění různého druhu a doplnit je důstojným prostředím, jakým bezesporu naše divadlo je. Byli jsme prvním divadlem v republice, které se po koronavirové přestávce opět rozjelo, a jsme odhodlaní nabízet divákům stále nové a zajímavé projekty. Zatím sice stále platí povinné roušky v divadle, ale oproti jaru už bude otevřen divadelní bar,“ doplnil Pavel Žur.

Na módní show zbývá v předprodeji posledních několik lístků. Akce proběhne v Městském divadle Jablonec v úterý 8. září, start je v 19 hodin. Jablonecké divadlo obnovilo svoje fungování po uvolnění opatření proti šíření koronaviru už 12. května, kdy zde hostovalo divadlo RePublica s dramatizací jedné z nejprodávanějších knih novináře Jaroslava Kmenty s názvem Boss Babiš. O politickou satiru byl mezi Jablonečany obrovský zájem. A jelikož bylo nutné dostát i vládním nařízením (roušky a maximálně 100 lidí), konala se v jabloneckém kulturním stánku nakonec představení dvě.

Husarský kousek s nejrychlejším otevřením ovšem nebyl jedinou zajímavostí jabloneckého divadla. Management pro své příznivce připravil během koronavirové krize hned několik on-line koncertů, v nichž se mimo jiné představil výborný klavírista, varhaník, pedagog a člen skupiny Sto zvířat Petr Hostinský nebo klavírní virtuos Ivo Kahánek.