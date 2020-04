Jak to bude dlouho trvat? To neví ani dlouholetý ředitel Pavel Žur. Protože ale nemá rád dlouhé prostoje, chystá na příští středu historicky první on-line koncert z divadla. Od 19 hodin ho předvede světově uznávaný klavírista Ivo Kahánek.

Přenos budou moci zájemci sledovat na Facebooku Městského divadla Jablonec nad Nisou nebo na jeho webu. V programu zazní nejznámější skladby od autorů období klasicismu a romantismu, ale i současná tvorba. Ivo Kahánek patří k předním interpretům klavírní tvorby. Pravidelně se účastní festivalů jako Pražské jaro, účastní se i prestižních koncertů například ve Velké Británii, Itálii či Německu. Zároveň je součástí řady hudebních uskupení a podílí se i na spolupráci s houslistou Václavem Hudečkem. „Doufám, že se podaří v on-line koncertech pokračovat, pěkný by byl třeba týdenní rytmus,“ sdělil Pavel Žur.

Zároveň ale vedení divadla, které nedisponuje vlastní scénou, nepředpokládá přenos divadelních inscenací. „Nedovedu si představit, že by na jevišti stáli jen dva herci v rouškách a s dvoumetrovým rozestupem. To by degradovalo každou hru,“ vysvětlil ředitel.

Na jevišti se tak v těchto dnech svítí a pracuje. „V době, kdy se nehraje, realizujeme opravy, které jsou nutné a žádoucí,“ poznamenal jevištní mistr jabloneckého divadla Štěpán Filipi.

Divadlo se v době nouzového stavu zaměřilo především na rekonstrukci jednotlivých částí.

Opravy se budou týkat jeviště, dále jsou to záležitosti spojené se světelnou a zvukovou technikou. Neopomenou zde ani rekonstrukci druhého patra foyer.

Ruce k dílu přiložil i ředitel Pavel Žur. „Pomáhal jsem s výmalbou nemalých prostor pro zázemí herců a správy divadla,“ popsal.

Představení, která byla nasmlouvána na termíny nouzového stavu, se Městské divadlo snaží po dohodě s interprety přesouvat. „O ostatních stále jednáme. Vstupenky i nadále zůstávají v platnosti, nepropadnou,“ potvrdil Pavel Žur.

Také jablonecká kina se snaží udržet zájem diváků v nelehké době. Zapojila se proto do projektu Vaše kino. Divák si může koupit vstupenku za 70 korun a po zadání čísla vstupenky se mu odemkne promítání konkrétního filmu v domácím prostředí.

Kina lze podpořit také zakoupením donátorského balíčku. Ty společnost Kina Jablonec nabízí v několika velikostech, od tří set do deseti tisíc korun.

„Po zaplacení obdržíte e-vstupenku, která opravňuje držitele k vyzvednutí dárkového balíčku. Podle hodnoty vstupenky získáte jako dárek jednu nebo více volných vstupenek a kinodárek s logem vašeho oblíbeného kina,“ informoval vedoucí jabloneckých kin Adam Gody Kocián.

Vyzvednutí balíčků je možné po telefonické domluvě v kině Radnice a volné vstupenky bude možné uplatnit do konce roku 2021. Počet balíčků je omezený.