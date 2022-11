Každým den, spíše v noci, dojde k uzavření klece a chycená zvířata budou odstřelena. Myslivci, státní správa a krizové oddělení ví o pohybu prasat v kleci díky fotopasti, která při pohybu ihned zasílá fotografie. Myslivci do klece nosí pochutiny pro divoká prasata, aby se jich do ní odvážilo co nejvíce. „Město na zákrm poskytlo už dvacet tisíc korun, za což myslivci nakoupili kukuřici,“ poznamenal primátor Jablonce Miloš Vele.

Od 1. prosince budou na tři měsíce uzavřeny části lesů v okolí Horní Proseče, kde bude probíhat intenzivní odstřel černé zvěře. Ve velkém množství se tu objeví informační cedule se zákazem vstupu do lesů v nočních hodinách. „Apeluji na obyvatele, aby zákazy striktně dodržovali. Pro představu, kulka z kulovnice dokáže doletět až pět kilometrů a po celou dráhu letu má smrtící účinky. Samozřejmě, že myslivci budou obezřetní,“ doplnil Pavlín. Odborníci tvrdí, že lidé si prasata do blízkosti svých domovů sami „pozvali.“ „Zjistili jsme vysypávání většího množství bioodpadu do přírody zvláště na Horní Proseči. Lidé tvrdili, že krmí srnky. A přišla prasata,“ popsal Pavlín.

Pozor na dny s celodenní uzávěrou

Několik dní budou uvedené části lesů uzavřeny i přes den. „Lidé by si měli dát v těchto dnech opravdový pozor a do lesů nechodit. Budou probíhat naháňky a lov,“ přiblížila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Kvůli odlovu a naháňkám se lesy uzavřou na celé tři víkendy, a to v prosinci od pátku 9. do pondělí 12., o vánočních svátcích od neděle 25. do úterý 28. prosince a poté i v lednu od pátku 13. do pondělí 16., vždy v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne.

S apelem na veřejnost přispěchal i primátor Vele. „V první řadě jde o bezpečnost obyvatel. Pokud někoho přistihneme, že zákaz porušuje, hrozí mu ve správním řízení pokuta 10 tisíc korun,“ vysvětlil Vele.

Okrajových částí Jablonce, která pustoší divoká prasata, je ale více. „Problémy nám hlásí lidé z Žižkova Vrchu, Doliny a Dobré Vody. Oblíbeným místem hledání potravy se stal revitalizovaný lesopark v prvně jmenované části města, kam chodí hodně lidí, zvláště pejskařů,“ dodal Vele.

Od 1. prosince zintenzivní městská policie kontroly v uzavřených lesních oblastech a soustředí se mimo jiné na povinnost majitelů psů držet svá zvířata v lesích na vodítku. „Střet prasete se psem může být fatální. Pokud majitelé zákaz venčení psů na volno mimo k tomu vyhrazených ploch nebudou respektovat, mohou také dostat pokutu až 10 tisíc korun,“ upřesnila Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče.

Jen pro srovnání a dokreslení několik čísel: v sezoně 2019/2020 myslivci odlovili v honitbě Rádlo 39 kusů, o rok později už jich bylo 45. Počet divočáků se zvýšil v sezóně 2021/2022, kdy bylo nutné částečné honitbu uzavřít. Pak se podařilo odlovit 84 kusů. Letos od března do října, ještě před omezením vstupu do honitby, myslivci skolili 52 kusů.

Divoká prasata jsou velmi plachá a chytrá zvířata. „Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za příznivého větru na jejich příchod na místo, kde mají zakrmeno. Ani pak se nemusí odlov podařit třeba několik nocí,“ dodala Němečková.