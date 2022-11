Důvodem rozsáhlého omezení je zajistit zvěři klid v lese a minimalizovat její migraci mezi honitbami, což usnadní její lov. „Podstatným důvodem uzavření lesů je samozřejmě bezpečnost veřejnosti v době odlovu. Nechoďte proto ve vyznačených termínech do lesů a dbejte důsledně upozornění na informačních tabulkách. Je to ve vašem zájmu,“ požádal jablonecký primátor Miloš Vele.

Celodenní uzavírka lesů v Srnčím dole a Prosečském hřebeni

9. prosince od 18 hodin do 12. prosince do 6 hodin ráno

25. prosince od 6 hodin do 28. prosince do 6 hodin

Vstup ke kleci zakázán

Na vytipovaném místě v lese je také odchytová klec, kterou pro myslivce zakoupil magistrát. Nyní je nutné vyčkat, než si na ni divoká prasata zvyknou. Hlídat ji a pohyb kolem ní bude kamera, připojená na centrální dispečink městské policie. Cesta, na které klec stojí, je z obou stran uzavřená, závory jsou zamčené a vstup na ni je přísně zakázaný automobilům i chodcům. „Důrazně proto žádáme obyvatele, pokud na klec náhodou narazí, aby se jí vyhnuli a zvířata neplašili. Maří tak práci myslivců,“ vyzval Vele.

A to není vše. Do čtvrtečního jednání jabloneckých zastupitelů jde soubor dalších opatření ke snížení počtu černé zvěře. Primátor navrhne třeba příspěvek 2 000 korun myslivcům za každého zastřeleného divočáka, v plánu je i nákup šesti fotopastí.

Odchytové klece i zákaz vstupu do lesů. Jablonec přitvrzuje v boji s divočáky

Dotčené části Jablonce se nacházejí v takzvaných oblastech intenzivního lovu černé zvěře, které vyhlásila Státní veterinární správa ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s ohledem na šíření afrického moru prasat v sousedním Polsku. Cílem opatření je intenzivní snižování hustoty populace prasat divokých. Motivovat lovce k intenzivnějšímu lovu v této oblasti má zástřelné ve výši 2 000 korun za ulovený kus. Myslivci by si tak v honitbě Rádlo mohli i s příspěvkem od jabloneckého magistrátu přijít až na 4 00 korun za odstřelený kus.

Páchají škody

Černá zvěř svým vstupem do obydlených částí města způsobuje škody na majetku, jde například o rozryté volné zatravněné plochy, travnaté plochy v okolí obytných domů, dále se soustřeďuje v místech, kde jsou nádoby se směsným odpadem. „Dalším problémem je otázka bezpečnosti dětí či pejskařů v těchto lokalitách. Pohyb černé zvěře je předmětem řady stížností ze strany obyvatel,“ poznamenal Vratislav Pavlín z oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

V případě, že by černá zvěř na území města bezprostředně ohrožovala zdraví či životy lidí, mohou zasáhnout a zvěř likvidovat i policisté a strážníci. „Jejich systematické zapojení či likvidace zvěře jinými cestami než odstřelem ze strany mysliveckého sdružení není v současné době bez dalších opatření příslušných orgánů možná,“ doplnil Pavlín.

Viděli je i na dětském hřišti

Výskyt divokých prasat trápí obyvatele okrajových částí Jablonce nad Nisou několik let. Zvířata se nebojí a potravu hledají i před vchody do domů. Nejvyhrocenější situace je v části Proseč. Mezi Jabloncem a Rádlem prasatům poskytují úkryt přilehlé lesy. „Máme strach. Prasata začala chodit i přes den na dětské hřiště,“ přiblížil obyvatel sídliště na Proseči Karel Pauch.

Právě tady divoká prasata vytvářejí místy doslova oraniště. Třeba před domem, kde bydlí Josef Vrabec. „Možná by se dalo oplotit alespoň prostranství před domem. Chodí sem pořád bachyně se selaty, z nich jde opravdu strach,“ ukázal na oraniště před vchodem do bytového domu. Václav Vrabec je předsedou zdejšího společenství vlastníků.

Kvůli řádění divokých prasat na Proseči přibydou popelnice a pasti

Myslivci jsou si nebezpečí vědomi, varují ale ne před dospělými jedinci, ale před výskytem selat. „Nebezpečné je, když se dostanete mezi bachyni a selata, kdy by vás mohla bachyně považovat za potencionálního predátora. Poté je schopna zaútočit,“ popsal předseda jablonecké Okresní myslivecké rady Václav Langr mladší.

Proč se divoká prasata odvažují tak blízko k lidským obydlím? „Ve volné přírodě už kanci kvůli přítomnosti člověka nemají klid, ztrácejí plachost a stěhují se mezi paneláky, kde jsou pro ně lidé mnohem čitelnější,“ vysvětlil předseda mysliveckého spolku Diana Roman Jansta.