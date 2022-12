Uzavírka lesů od neděle 25. do středy 28. prosince v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne na Prosečském hřebenu u Jablonce nad Nisou nepřinesla žádný efekt. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali.

„Narazili jsme na stádo v jednom mlází, v takovém prostředí ale střílet nemůžeme. Když se pak zvěř dostala do volného prostoru, nemohli jsme střílet zase proto, že se v lese pohybovali lidé,“ přiblížil Radek Novotný, hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí.

Třídenní uzávěra lesů tak dopadla fiaskem. „Strážníci se snažili lidi z lesů vyhánět, bylo jich však příliš mnoho,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Lidé do lesů vstupovali i přes varování strážníků. Ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc upozornil na to, že divoká prasata myslivci loví municí, kterou používají armády nebo policejní odstřelovači. „Razance té střely je ohromující. Munice létá rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku, je schopna letět až pět kilometrů, přitom po celé dráze je smrtící. Lidé by opravdu neměli do lesů vcházet,“ varoval Švarc.

I rodiny s dětmi

„Lidé si nedají říct. Naprosto mne šokovaly obrázky z nastražených fotopastí. Kolem odchytové klece za tmy běhají lidé s čelovkami, rodiny s dětmi na sáňkách přicházejí až ke kleci podívat se do ní. Nechápu, kam na takové hlouposti lidi chodí,“ vrtěl hlavou Švarc.

Protože byly lesy uzavřeny přes vánoční svátky, strážníci neudělili ani jednu pokutu. „V dalším termínu uzavření lesů ale zřejmě dostanou rozkaz, aby pokuty už opravdu padaly,“ upozornila Fričová. Lesy na Prosečském hřebeni budou znovu celodenně uzavřeny od pátku 13. do pondělí 16. ledna 2023, opět v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne.

Na veřejnost apeloval i primátor Jablonce Miloš Vele. „V první řadě jde o bezpečnost obyvatel. Pokud někoho přistihneme, že zákaz porušuje, hrozí mu ve správním řízení pokuta 10 tisíc korun,“ řekl Vele.

Od začátku prosince, kdy začala platit opatření proti zvýšenému výskytu černé zvěře - noční uzavírky lesů, se myslivcům podařilo odstřelit 15 divokých prasat. Podle myslivců je divoká zvěř stále nervózní z houbařské sezóny, která se letos protáhla až do listopadu. „Ještě stále se nechová standardně, nechodí ve stejných trasách, vyhledávání je složité. Navíc se lidé zasloužili o to, že chodí až k domům,“ popsal myslivecký hospodář. Lidé totiž divokou zvěř přikrmují. Někteří nevědomky, když bioodpad ze zahrádek odhazují do lesa, jiní cíleně.

Myslivci mají vytipovaná místa, kam schválně odkládají potravu pro prasata, aby se na místo naučila chodit. Odstřel je pak pro ně snazší. Divoká prasata jsou podle myslivců nejchytřejší zvířata v lese. Proto nabádají obyvatele, aby v těchto dnech do lesů nevodili své čtyřnohé miláčky. „Pejskaři projdou kolem místa, kde myslivci zakrmují, pes tam nechá pachovou stopu a prasata nepřijdou. Práce myslivců pak přijde vniveč,“ vysvětlil ředitel jablonecké městské policie.

Výskyt divokých prasat na prostranstvích mezi domy trápí okrajové části Jablonce už několik let, letošní rok je jejich výskyt ještě enormnější. „Problémy nám hlásí lidé z Žižkova Vrchu, Doliny a Dobré Vody. Oblíbeným místem hledání potravy se stal revitalizovaný lesopark v prvně jmenované části města, kam chodí hodně lidí, zvláště pejskařů,“ dodal Vele.