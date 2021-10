Po vytýčení pozemních sítí by ještě letos měly být vytvořeny chodníky na jižní straně komunikace mezi panelovými domy, a vybudováno veřejné nové osvětlení s LED technologií svítidel.

V době vegetačního klidu dojde i k pokácení stromů v místě budoucího parkoviště. Další práce by měly následovat na jaře příštího roku. Celá akce by měla být dokončena do poloviny prázdnin a bude podpořena Státním fondem podpory investic.