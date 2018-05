Do divadla přijedou večerníčkové postavy Pat a Mat

Jablonec n. N. – Pat a Mat přijedou ve čtvrtek do jabloneckého divadla a odsud přímo na dovolenou.

Oblíbené večerníčkové postavičky nešikovných kutilů Pata a MataFoto: DENÍK/Drahomír Stulír

Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné, a to animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci. Vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, a když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu. Představení začíná v jabloneckém divadle v 8.30 a v 10 hodin.