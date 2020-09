Domov důchodců Velké Hamry poskytuje dvě sociální služby. Posláním domova je zajistit a poskytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které už nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí. Velký důraz kladou na podporu soběstačnosti seniora. V domově se zvláštním režimem pečují o lidi s demencí všech forem a klienty s chronickým onemocněním. „Jsem rád, že naši klienti vnímají domov jako oázu klidu a bezpečí,“ řekl ředitel Domova důchodců Velké Hamry Čestmír Skrbek.

Zdroj: Liberecký krajČím se u vás klienti mohou zabavit? Pořádáte nějaké společné akce či výlety?

Na aktivační program klademe opravdu důraz. Nabízíme pestrý týdenní program, jehož součástí jsou aktivity jako literární kavárna, dámský a pánský klub, filmová představení, Babiččina kavárna či keramická dílna. Pořádáme i tradiční každoroční akce, ať už se jedná o Mikuláše, Silvestrovskou zábavu, maškarní bál, Sejkorák, vinobraní či Růžičkový ples. Zareagovali jsme i na covidovou situaci a připravili pestrý program. Ať už se jednalo o Sto jarních kilometrů, Malý divadelní festival nebo čaje o druhé. Nyní připravujeme jedno vánoční překvapení. Jedná se o muzikál, kde budou společně zpívat naše babičky, dědečci a zaměstnanci.

Co patří mezi hlavní náplň práce ředitele domova? Jak jste se k této práci dostal?

Původně jsem učil na základní škole a působil jako trenér u lyžařů. Před pěti lety jsem se stal ředitelem velkohamerského domova důchodců a našel jsem zde nový impuls a životní náplň. Jedná se o pestrou práci. Vedle klasické řídící manažerské práce se snažím o vytvoření dobrého zázemí a příjemného prostředí pro obyvatele domova i jeho zaměstnance a dále se aktivně podílím na všech programech a vlastním životě domova.

Zdroj: Domov důchodců Velké HamryCo máte na své práci nejraději?

Smysluplnost, možnost probudit u řady našich babiček, dědečků zájem o příjemné prožití svých seniorských let. Nejít jen do domova důchodců dožít, ale užít si pěkné chvilky. Určitě si to zaslouží!

Jak hodnotíte situaci spjatou s epidemií koronaviru?

Jako zkoušku naší společnosti, jako zkoušku charakteru lidí, jako zkoušku lidské sounáležitosti. A zatím musím všem v domově poděkovat, věřím, že v této zkoušce obstojíme se ctí.

Zaznamenali jste kvůli epidemii zvýšené obavy klientů?

Ano, ale snažíme se všemožně obavy rozehnat, zpříjemnit jim život. Jsem rád, že mnohdy už chápou náš domov se všemi covidovými opatřeními jako oázu klidu a bezpečí. Přeji si, aby to tak zůstalo.