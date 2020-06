Už od 30. května jezdí cyklobusy z Jablonce nad Nisou přes Malou Skálu do Turnova, z Turnova na Vyskeř, Újezd pod Troskami a Jičín nebo z Turnova přes Klokočí a Koberovy do Železného Brodu. Turistický provoz do Českého ráje by měl být podle provozovatele v hlavní sezoně o letních prázdninách ještě posílen o další nabídku autobusových a vlakových spojů.

O víkendech spustily provoz cyklobusy do Bedřichova, na Smědavu a na Jizerku. Posílena je i linka z Liberce do Stráže pod Ralskem. Novinkou je pak cyklobus z České Lípy mířící přes Nový Bor a Českou Kamenici do Jetřichovic.

Květen padl

Od 6. června je znovu možné vyjet autobusem na Zlaté návrší. A u červnového termínu už zůstane i do budoucna. Z důvodu ochrany přírody v Krkonošském národním parku totiž nebude květnový provoz nadále možný. Zato se bude v plném rozsahu jezdit i v pracovní dny. Letošní novinkou pak je odpolední spoj, které umožní pozdější návrat ze Zlatého návrší nebo pozdější výlet z Rokytnice nad Jizerou.

Svůj provoz zahájí začátkem prázdnin i oblíbený vlak z Liberce do Doks. První vyjede 4. července. Provoz bude pokračovat až do 30. srpna včetně sobot, nedělí a státních svátků. Mezi turistické zajímavosti na trase patří například Orloj v Kryštofově Údolí, Krkavčí skály v Křižanech, Pekelné Doly v Brništi, hrad Ralsko nebo Braniborská jeskyně ve Starých Splavech.

„Dopravce bude jako v loňském roce provozovat dva spoje. Čas odjezdu z Liberce je v 9.43, s příjezdem do Doks v 11.03. Zpět z Doks vyjede vlak v 16.57 s příjezdem do Liberce v 18.26,“ upozornil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Na provoz sezonních turistických linek vyčlenil Liberecký kraj zhruba čtyři miliony korun. Aktuální informace o nabídce spojů a obnově provozu jsou na webu Integrované dopravy Libereckého kraje www.iidol.cz.

Do Polska v červenci

Od poloviny května se obnovila většina železničních spojů do Harrachova, a to na stav téměř odpovídající provozu před koronavirem. Z nádraží v Harrachově přepraví turisty do centra místní autobusová linka.

V Harrachově však železniční linka, která Čechy přepravuje do horského střediska Jakušice a dál do Jelení Hory, zatím končí. A to i přesto, že Polsko by od 13. června mělo otevřít své hranice. „Zatím probíhají intenzivní jednání s polskou stranou, ale je velmi pravděpodobné, že se přeshraniční provoz do Polska obnoví na železnici až v polovině července,“ uvedl Jiří Hruboň, ředitel spolčenosti Korid LK, která organizuje dopravu v rámci kraje. Prodleva je podle něj na polské straně, která je v obnově přeshraničního styku poměrně konzervativní.

Do Německa v pondělí

Naopak většina spojů bude od pondělí 15. června obnovena k sousedům do Německa. „Až na drobnou redukci se vracíme k téměř normálnímu stavu včetně zastavování na německém území,“ potvrdila mluvčí německého dopravce Länderbahn Tereza Dressler.

Znovu tak bude obnoven přímý železniční spoj z Liberce do Drážďan. Nebo zastávky na německém úseku linky L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf, obnovují se i přímé vlaky linky RE2 mezi Libercem a Drážďany.

Tisíce lidí i kol

Do sedmnácté sezony vyjely už v květnu také krkonošské cyklobusy. Až do 28. září budou vozit turisty a cyklisty na šesti linkách. Dopravu organizuje Svazek měst a obcí Krkonoše. Podle koordinátorky Miroslavy Chaloupské patří mezi nejvyhledávanější spoje páteřní linka z Harrachova na Pomezní Boudy, která protíná celé Krkonoše a měří 118 kilometrů.

Velmi oblíbená je rovněž trasa z Vrchlabí na Špindlerovu boudu. Velký nárůst loni zaznamenala linka Jilemnice – Horní Mísečky, kterou se svezlo o 1200 lidí více než v předchozím roce.

Krkonošskými cyklobusy se loni svezlo rekordních 41 804 osob, o devět tisíc více než v roce 2017. Přepravených kol bylo loni 3612. Během června jezdí cyklobusy o víkendech, v červenci a srpnu každý den, v září ve čtvrtky, o víkendech a svátcích.

Vlakem do Německa a do Polska

Do Německa: Od 15. 6. se znovu obsluhují zastávky německého úseku linky L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf. Obnovuje se provoz v úseku Varnsdorf – Rybniště a přímé vlaky z Liberce do Drážďan.

Do Polska: Zatím se obnovila většina vlaků z Liberce do Harrachova, provoz z Harrachova na polské území bude obnoven zřejmě až v polovině července.